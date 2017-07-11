Не понимаю почему

Я не очень понимаю, почему фейсбук банит за слово, ээээ… на букву н, которое в Америке произносят, как афроамериканец. Нет, ну в Америке, возможно, это кого-то и обижает. Рабство и все такое. Но русский язык-то зачем кастрировать? Мы никого в рабство не брали, на плантациях не эксплуатировали. Да и африканцы не все в Америку в рабство свалили. В литовском языке еврей обозначается тоже словом, за которое меня тут забанят, если я его на русском напишу. Но я же не требую изменить литовский язык. Как и польский, кстати. Так почему я не могу писать тут нормально на русском? А если темнокожий человек не афроамериканец, а просто африканец? Как его обозначать? В Африке не только темнокожие живут. И как обходятся с испаноязычными пользователями фейсбука? Знаете, как на испанском “черный”?

То же и с названиями. Белорусы прямо таки требуют, чтобы Белоруссию вы писали, как Беларусь. Хотя сами пишут Масква вместо Москвы. И совсем не Дойчланд или Ингланд.

Украинцы вынесут мозг со своим “в” вместо “на” Украину.

Все воюют с буковками, думая, что при их помощи они станут лучше, богаче, круче, больше, длиннее, независимей и т.д. Нужное подчеркнуть.

Охохонюшки.