Всех женщин испортила Пугачева. Которая Алла. И которая на весь свет растрепала на самом деле ужасную историю. Как бедный художник продал свой дом и купил миллион алых роз.
Я, конечно, очень сомневаюсь насчет бедности художника. Это наверно, какой-нибудь Никас Софронов или сам Церетели был . И квартирку загнал – явно в центре Москвы – за полтинник миллионов.
Но сам факт. Любовь, бьющая в глаз любому мужику. А главное пронзающая напрочь его бумажник.
Пылкая влюбленность стала оцениваться в розах. Как в баллах на фигурном катанье.
Слабый интерес – одна роза.
Незначительная влюбленность – 3 розы.
Интерес на уровне средней влюбленности – 5 роз..
То есть все , что до девяти роз – это так. себе. Влюбленность, не переходящая в стойкий интерес.
После девяти – намек на некое чувство.
Сильная любовь – никак не менее 99 роз. После этой цифры можно рассчитывать на брак с более-менее хорошим материальным обеспечением.
Как бывший романтичный мужчина я пытался переломить эту грустную тенденцию. Я не приемлю меркантильности в любви.
Я в весеннем лесу рвал подснежники и охапками забрасывал дам, на знойном июльском поле – одаривал васильками, из чужих палисадников – сиренью.. В заросших прудах вплавь приплывал с кувшинкой в зубах..
Тщетно. В глазах визави видел только счетчик по шкале Аллы Пугачевой – ага, подснежники тянут на одну розу, васильки – на три.. Кувшинки – на пять..
Я с грустью смотрю на суетящихся влюбленных юношей, грудью и целлофаном прикрывающих одну-единственную розу. У них нет будущего счастливой любви.
Можно даже рыцарски-картинно, плечом опершись на косяк двери, медленно и таинственно вытащить из теплых недр пылкой души и вручить эту розу своей единственной и получить гримаску в ответ – как? всего-то одна роза? или всего-то три?
И чувствуешь себя принцем-свинопасом из сказки . Вот такие печальные размышления
А песню Аллы Пугачевой – запретить. Это дискриминация всех мужских благих побуждений. Надо петицию в ГД составить. Мужским сообществом.