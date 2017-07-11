Всех женщин испортила Пугачева. Которая Алла. И которая на весь свет растрепала на самом деле ужасную историю. Как бедный художник продал свой дом и купил миллион алых роз.

Я, конечно, очень сомневаюсь насчет бедности художника. Это наверно, какой-нибудь Никас Софронов или сам Церетели был . И квартирку загнал – явно в центре Москвы – за полтинник миллионов.

Но сам факт. Любовь, бьющая в глаз любому мужику. А главное пронзающая напрочь его бумажник.

Пылкая влюбленность стала оцениваться в розах. Как в баллах на фигурном катанье.

Слабый интерес – одна роза.

Незначительная влюбленность – 3 розы.

Интерес на уровне средней влюбленности – 5 роз..

То есть все , что до девяти роз – это так. себе. Влюбленность, не переходящая в стойкий интерес.

После девяти – намек на некое чувство.

Сильная любовь – никак не менее 99 роз. После этой цифры можно рассчитывать на брак с более-менее хорошим материальным обеспечением.

Как бывший романтичный мужчина я пытался переломить эту грустную тенденцию. Я не приемлю меркантильности в любви.

Я в весеннем лесу рвал подснежники и охапками забрасывал дам, на знойном июльском поле – одаривал васильками, из чужих палисадников – сиренью.. В заросших прудах вплавь приплывал с кувшинкой в зубах..

Тщетно. В глазах визави видел только счетчик по шкале Аллы Пугачевой – ага, подснежники тянут на одну розу, васильки – на три.. Кувшинки – на пять..

Я с грустью смотрю на суетящихся влюбленных юношей, грудью и целлофаном прикрывающих одну-единственную розу. У них нет будущего счастливой любви.

Можно даже рыцарски-картинно, плечом опершись на косяк двери, медленно и таинственно вытащить из теплых недр пылкой души и вручить эту розу своей единственной и получить гримаску в ответ – как? всего-то одна роза? или всего-то три?

И чувствуешь себя принцем-свинопасом из сказки . Вот такие печальные размышления

А песню Аллы Пугачевой – запретить. Это дискриминация всех мужских благих побуждений. Надо петицию в ГД составить. Мужским сообществом.