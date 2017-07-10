Варочный перформанс

В Центре современного искусства «Винзавод» 15 июля уже в шестой раз стартует фестиваль «ФОРМА», на котором будут представлены одновременно тенденции почти во всех возможных областях современного искусства.

Впервые на фестивале появится театральная программа что, пожалуй, является логичным развитием. В частности, ее целью будет развитие идей вовлечения в перфоманс аудитории и активное взаимодействие с пространством. Среди участников можно отметить таких режиссеров, провокаторов и активистов как Юрий Муравицкий, Виталий Боровик, Всеволод Лисовский, Вася Березин, Алина Насибулина, зарекомендовавшие себя как смелые экспериментаторы.

За арт-программу ответственен участник и один из основателей творческого объединения «Общество Радек» Петр Быстров, который видит свою задачу в роли куратора в формировании новых контекстов и разломе привычного восприятия искусства: «Современный перформанс мультидисциплинарен, однако художник – не универсальный солдат. В советское время было распространено понятие “цех”: график, монументалист, декоратор представляли разные цеха. Сегодня мы расширяем территорию цеховой культуры – это перформеры-сварщики, разнорабочие, атлеты, которые тоже будут участвовать в программе. Перед перформерами будет поставлена задача выхода за границы удобного существования, изменение контекста, работа с новой аудиторией, непривычное использование обыденных вещей». Партнер арт-программы – «Варочный цех» – творческое объединение, деятельность которого направлена на поддержку молодых современных художников, дизайнеров, архитекторов и развитие современного искусства в России.

Важнейшим для фестиваля «ФОРМА» является и музыкальное направление, которое будет представлено двумя сценами. Электронная пройдет в Большом Винохранилище 1856 года постройки, где можно будет проникнуться как звуковыми инсталляциями и абстрактной электроникой, так и более танцевальными жанрами- техно, электро, индастриал. Обещается участие Buttechno, Long Arm, Molodoy Chelovek, Мария Теряева, Obgon, Philipp Gorbachev и других музыкантов. Вторая же сцена, гитарная, в основном сконцентрируется на самых ярких представителях так называемой «Новый русской волны». Хедлайнер – новосибирский пост-панк дуэт «Буерак». Помимо них новый альбом представят питерские «Sonic Death», выступят «Vice Versa» – проповедники корневого, грубого звучания в духе прото-панка и хард-рока, а также «Pale Crow», «Казускома», «Кружок» и «slackers». Специальным гостем фестиваля станет Антоха МС.

Билеты на мероприятие можно купить на сайте.