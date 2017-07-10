{ 10 июля 2017 }

День семьи

Рубрики: [Фейсбук]  

Самый странный праздник – день семьи.
Праздник есть, а вот насчет семьи – имеются некоторые сомнения.
Что от нее вообще осталось?
Он и она, раз и навсегда выбравшие друг друга, верные друг другу, пока смерть не разлучит их, – судя по количеству разводов, этот жанр превратился в экзотику, во что-то вроде жизни деда-колдуна в сибирской тайге. Это бывает так редко и так далеко, что даже не завидно.
Старые фамильные дома и родовые квартиры – поздоровайтесь, это портрет прадедушки-картежника, а это прабабушка, она была железная женщина, – давным-давно утрачены в связи с победоносным шествием Советской власти, и я знаю от силы человек пять счастливцев, чьи адреса не менялись с 1913 года.
Семья как переплетение сложных родственных связей – тут у меня тетушка, здесь у меня двоюродные братья, а тут мы ходили в школу, а здесь мы все вместе ползали по крапиве на даче, – пусть и не исчезла совсем, но сильно увяла, как сорванная крапива, из-за массовой миграции. Если миллионы людей живут не там, где они выросли, – много ли вокруг них родственного им мира?
А у кого теперь бывает много детей? У священников. У некоторой – небольшой – части интеллигенции. У отдельных неизвестных героев. Но как целое явление, эти чудесные галереи детей разного роста – тот маленький, ушастый, а вон красотка, – послушно выстроившихся перед фотографом и ожидающих птичку, – они остались там же, где 1913 год и прошлогодняя крапива. В мечтательном нигде.
Ну и наконец, семья как суровый, практический институт – тот, каким он был почти всю историю рода человеческого, – сохранился только у самых богатых и самых, скажем об этом политкорректно, юго-восточных. Только у них по-прежнему что-то значит воля родителей, мнение старших братьев, приданое, соединение капиталов. А простому русскому человеку что соединять? Разве что два кредита.
Так что же у нас осталось?
Наша самая главная, самая массовая, самая трудная и великая наша семья – это одинокая женщина с ребенком.
Пережившая тяжелый развод женщина с ребенком.
Не получающая никакой помощи от бывшего мужа женщина с ребенком.
Умеющая быть одновременно красивой, веселой, хозяйственной, домашней, деловой, и еще немножко свободной женщина с ребенком.
С большим трудом разрешившая свои квартирные и денежные проблемы женщина с ребенком.
Потерявшая всякие иллюзии насчет идеальных мужей женщина с ребенком.
Или все-таки не потерявшая – до конца?
Семьи нет, но она есть.
Петра нет – Петр ушел, бросил, забыл, уехал в Индию, спился, разбился на мотоцикле, вдруг полюбил Катечку из вконтакта, начал новую жизнь.
Петра нет, есть Феврония, а с ней – маленький Петя. И их старая жизнь.
И есть что-то еще.
Какая-то смутная надежда.

Дмитрий Ольшанский


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