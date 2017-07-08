Наконец бедный Кашпировский прибился к последнему островку, где папуасы ещё готовы менять свои ракушки на деревянные бусы. Брайтон-Бич это такое заповедное место, где женщины носят пергидроль конца воронежских восьмидесятых, мужчины надевают джинсы-пирамиды и туфли саламандер, пьют Инвайт и Зукко, ненавидят Советский Союз, не подозревая, что никто, кроме них на планете в нем не живёт, слушают пластиники Аллы Пугачевой, в ресторане заказывают холодец, водку и пельмени, а новости узнают по первому каналу.

Они уехали давно из СССР, чтобы из него никуда не уезжать.

А еще они лучше всех на свете знают, как обустроить жизнь в России, Украине и вообще, везде.

И вот, Кашпировский приехал на Брайтон лечить людей от аллергии и от кариеса. Не сомневайтесь, к нему обязательно придут пациенты.