{ 8 июля 2017 }

Сёстры

Рубрики: [Фейсбук]  

На заблокированном «Спутник и Погроме» Россию уже называют «Украинская Федерация». Российский оппозиционный активист Владимир Егоров, пытавшийся получить на Украине политическое убежище и принудительно выдворенный назад, в свою очередь на днях заявил в интервью «Стране.Уа»: «Из России я приехал в Россию». Это говорит о том, что наши страны нынче похожи как две капли воды в том, что всячески подавляют любое инакомыслие и пытаются под всеми предлогами избавиться от вольнодумцев. В России топчут «СиП», на Украине давят ВК и ОК – никогда мы не будем братьями, потому что мы сёстры!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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