На заблокированном «Спутник и Погроме» Россию уже называют «Украинская Федерация». Российский оппозиционный активист Владимир Егоров, пытавшийся получить на Украине политическое убежище и принудительно выдворенный назад, в свою очередь на днях заявил в интервью «Стране.Уа»: «Из России я приехал в Россию». Это говорит о том, что наши страны нынче похожи как две капли воды в том, что всячески подавляют любое инакомыслие и пытаются под всеми предлогами избавиться от вольнодумцев. В России топчут «СиП», на Украине давят ВК и ОК – никогда мы не будем братьями, потому что мы сёстры!