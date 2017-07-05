Помню на семинаре в Липках выносит вердикт моему «Французскому бульвару» толстожурнальная генеральша, руководившая мастер-классом: «Писателя здесь я не вижу, но заметен сильный менеджер.». И после этой оценки все участники на меня сразу недружелюбно глянули – дескать менеджер это хитрец и подлец, значит ты чужак, Сева. А преобладали тогда участники из всяких захолустных Елабуг. И вот представьте себе ситуацию: люди, живущие в городах без централизованной канализации, хулят последними словами мой текст про лепные маскароны, флорентийские медальоны и колонны тосканского ордера. И это при том, что «Французский бульвар» тогда уже опубликовала «Нева» и роман попал в длинный список «Дебюта», а они все были реально никто и звать их никак. Из пятнадцати текстов семинара мой материал получил самую низкую оценку. Но я не впал в отчаяние что мое произведение признали худшим, а наоборот был несказанно рад. «Daft Punk» не умеют писать музыку, но это не помешало им стать самой крутой группой современности. Один хороший менеджер зачастую эффективнее сотни ленивых творцов. Это я к тому клоню, что порой когда вас ругают надо быть довольным, а не унывать. Критика от некомпетентных в вашем деле идиотов чаще всего говорит о том, что вы идёте правильным путём! ✊