{ 5 июля 2017 }

Помню…

Рубрики: [Фейсбук]  

Помню на семинаре в Липках выносит вердикт моему «Французскому бульвару» толстожурнальная генеральша, руководившая мастер-классом: «Писателя здесь я не вижу, но заметен сильный менеджер.». И после этой оценки все участники на меня сразу недружелюбно глянули – дескать менеджер это хитрец и подлец, значит ты чужак, Сева. А преобладали тогда участники из всяких захолустных Елабуг. И вот представьте себе ситуацию: люди, живущие в городах без централизованной канализации, хулят последними словами мой текст про лепные маскароны, флорентийские медальоны и колонны тосканского ордера. И это при том, что «Французский бульвар» тогда уже опубликовала «Нева» и роман попал в длинный список «Дебюта», а они все были реально никто и звать их никак. Из пятнадцати текстов семинара мой материал получил самую низкую оценку. Но я не впал в отчаяние что мое произведение признали худшим, а наоборот был несказанно рад. «Daft Punk» не умеют писать музыку, но это не помешало им стать самой крутой группой современности. Один хороший менеджер зачастую эффективнее сотни ленивых творцов. Это я к тому клоню, что порой когда вас ругают надо быть довольным, а не унывать. Критика от некомпетентных в вашем деле идиотов чаще всего говорит о том, что вы идёте правильным путём! ✊

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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