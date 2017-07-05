Наивные люди.. и даже не суть – славяне, прибалты, немцы, украинцы, русские.. До народа никак не дойдет – что большой капитал НИКОГДА не станет заботиться о народе. Потому что он не понимает, что это такое.. Для него есть одно понятие – рабочая сила. И нет по определению – там у них добрый барин. Он заботится.

Единственный справедливый строй, который заботился о народе – это был СССР.

Где еще пенсия назначалась в 55 лет – женщинам , и в 60- мужикам?

И не надо тут лапшу вешать – это потому что там медицина, у них жизнь длиннее))

ну дак что? Это и ежу понятно, что государству не выгодно платить пенсию тем, кто проживет дольше. Но разве в СССР все умирали в 60 лет?

А в Германии – это нормально, что женщины и мужики выходят на пенсию одинаково в 67 лет?

Молодыым это пока еще не понять, что такое ХОДИТЬ на работу, когда уже 60 суставы начинают барахлить.. а в 67?

Или немцы, все как один, получают чудную медицину? профилактическую?

увы.. ХОРОШАЯ медицина там только за СВОИ денежки. Страховка как и у нас – чи я платил, чи вы забыли..

Наивняк.. Хорошая жизнь за границей может быть только у БОГАТЫХ. Как впрочем у нас тоже. Ибо – капитализм.

Но их капитализм – уже давно одичал и стал трансвеститом. А наш вроде как растет и планирует быть с человеческим лицом. С частичным социализмом. Хочется верить.