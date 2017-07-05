Оказывается, мой любимчик Гозман устал слушать претензии в свой адрес и в адрес остальных либералов по поводу того, что все они хотят подорвать и разрушить государство.

И по этому поводу написал текст для “Новой газеты”. Перешел, так сказать, в наступление.

Да, хотят. А чего такого?

Оказывается, зря переживаем. Часто бывает так, что разрушение государства – это хорошо:

“… сохранение государства — благо далеко не всегда.

Гибель Орды открыла дорогу для развития покоренным ханами народам и наверняка воспринималась как благо теми, кого Орда грабила. Уничтожение гитлеровского режима до сих пор отмечается во всей Европе, да и в самой Германии, как праздник. Распад СССР имел, разумеется, очень разные последствия, но некоторые из них были очевидно положительными”. (с)

Здесь посольство США, конечно, должно выразить протест. Что значит – гибель Орды открыла дорогу для развития покоренным народам? Это как понимать? Кто там кого грабит? Неужели Леонид намекает здесь на… Не может быть!

А вообще, они проговариваются, как всегда.

“Уничтожение гитлеровского режима” порадовало всех, кроме самих немцев. Это теперь они все непримиримые антифашисты, а тогда их страна проиграла, была расчленена и до сих пор они не имеют полного суверенитета. Заслужили, да, но им было очень и очень худо.

Распад СССР порадовал европейцев и американцев, а нам как-то оказалось совсем не до радости.

Сегодня благо распада ощущают на себе ливийцы и сирийцы.

Давайте, Гозман украинцам объяснит, что распад страны и государства – это большое благо, открывающее дорогу.

Но – в целом – текст хороший. Чем откровеннее пишут, тем лучше.