В Лос-Анджелесе прошла свадьба детей российских олигархов с чисто костромскими и рязанскими фамилиями Османов и Авдолян. Свадьба стоила 2 миллиона долларов.
Это, конечно, мило, но вопрос не о том.
На торжестве выступали Стас Михайлов, Николай Басков и даже Андрей Малахов.
Я не понаслышке знаю, как делают сценарии к таким олигархическим сабантуям. И всегда в качестве ведущих или поющих туда приглашают Баскова, Михайлова, Киркорова, Валерию и прочую Лабоду.
Так вот, почему? Почему у богатых людей такой хуевый вкус? Как можно портить свадьбу своих любимых деток всеми этими “натуральными блондинами” и “без тебя, без тебя”?
За эти деньги можно было бы пригласить кучу прекрасных музыкантов и певцов, а они неизменно приглашают эту хохлому с крестом на волосатой груди и полупокера Филю с короной из фольги на прическе “бонифаций на каникулах”. Не тем божэнька чемодан с баксами подкинул, не тем…
Свадьба
В Лос-Анджелесе прошла свадьба детей российских олигархов с чисто костромскими и рязанскими фамилиями Османов и Авдолян. Свадьба стоила 2 миллиона долларов.
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