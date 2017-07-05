Отрадно, что литературная классика России до сих пор востребована. Более того, интерес к ней значительно возрастает, благодаря талантливым экранизациям и ярким театральным премьерам. На сцене филиала Малого театра состоялась знаменательная премьера – спектакль «Свадьба, свадьба, свадьба!», поставленный режиссёром [Читать...]

Алена Свиридова вышла замуж за гражданина США Генри Пикока. Алена и Генри познакомились на одной из вечеринок в посольстве США, куда артистка была приглашена в качестве почетной гостьи. Встречи продолжались в течение года и завершились свадьбой на острове [Читать...]

Концерты-презентации альбома «Музыка – всё!» группы «Серебряная свадьба» состоятся 12 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге («Эрарта Сцена»), 13 сентября – в Москве (ЦДХ) и 19 сентября – в Минске (Театр Эстрады). «Музыка – всё!» – тот самый «детский» альбом «Серебряной свадьбы», которого поклонники [Читать...]

Деми Мур и Эштон Катчер собираются сыграть «настоящую» свадьбу в Лас-Вегасе. Напомним, в апреле прошлого года влюбленные сочетались браком в соответствии с канонами Каббалы – оба актера, как известно, являются ревностными поклонниками этого учения. «Истинная» свадьба Мур и [Читать...]