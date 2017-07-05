{ 5 июля 2017 }

Хулиганистый Дмитрий Дибров

Рубрики: [Новости]  [Шоу-биз]  
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Дмитрий Дибров

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров не отличался в детстве кротким нравом и был хулиганистым мальчиком. Зато очень любил погонять мяч во дворе. Об этом телеведущий рассказал на Балу медалистов Одинцовского района Московской области, который прошел в Барвихе.

Медалистов оказалось немало – 316 человек. И все они были в нарядных костюмах и в роскошных платьях. Отличников учебы приветствовали глава района Андрей Робертович Иванов и приглашенные медийные персоны.

Дибров много фотографировался и рассказывал подробности из своей школьной биографии. Медалистом он не был, но и отличником, оказывается, тоже. Более того, будущей телезвезде завышали оценки успеваемости. Например, при окончании школы ему «натянули» отметки, исправив несколько четверок на пятерки. Диброву это не очень помогло, но школьную статистику улучшило.

Телеведущий, видимо, скоро возглавит новый развлекательный канал. Слухи о том, что Дмитрий Дибров получил карт-бланш на реализацию некоторых своих идей и богатого опыта, активно циркулируют в медийных кругах. При этом он останется лицом Первого канала.

Ирина Слуцкая

Фигуристка, телеведущая и актриса Ирина Слуцкая рассказала, что вообще не помнит своего выпускного. Она после восьмого класса пошла в спортивную гимназию и окончание школы совпало с крупным турниром. И очередная спортивная награда заменила ей школьную медаль.

Модный показ дизайнера Ирины Аликовой пленил всех юношей. Так как он проходил на Красной дорожке в исполнении 16 медалисток Одинцовского района. Красота и грация переполняли сердца юных медалистов.

Анжелика Агурбаш

На балу золотые медали вручали и певицы Анжелика Агурбаш и Полина Гагарина, а так же другие медийные лица, которые раздавали автографы и фотографировались с выпускниками. А ведущие церемонии «Бал медалистов 2017» вели очаровательная Александра Стриженова (младшая дочь театральной семьи Стриженовых) и актёр Михаил Дорожкин. Александре Стриженовой ещё предстоит 11-й класс. Ее мама Екатерина Стриженова не скрывает радости, что дочь планирует пойти не по стопам родителей. Александра увлекается математикой и физикой. И она очень довольна своим выбором.

Полина Гагарина

В завершение «Бала медалистов» Полина Гагарина исполнила свои хиты, а выпускники станцевали на отлично!

Нелли БЕГАНОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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