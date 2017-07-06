Девять чудиков Фёдора Добронравова

В Москве состоялась премьера антрепризного спектакля «Чудики» с блестящим комиком Фёдором Добронравовым в главных ролях. Да, да, именно ролях! Ведь Фёдору Викторовичу досталось сразу девять ролей в комедийно-драматической постановке по мотивам девяти рассказов Василия Шукшина. Объединил все эти рассказы в единый спектакль режиссёр-постановщик Александр Назаров, известный по сериалу «Не родись красивой».

Помимо Фёдора Добронравова в спектакле задействованы его сыновья Иван и Виктор Добронравовы, но не одновременно – они заменяют друг друга. Также играют артисты Александр Чернявский, Ольга Лерман, Наталья Рыжих.

Великий советский писатель и кинорежиссёр Василий Шукшин считал своих героев людьми странными (отсюда и название спектакля), а ещё называл их светлыми душами.

– Творчество Василия Шукшина всегда находило в моей душе живой отклик, – рассказывает Фёдор Добронравов. – Герои его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. Но при этом, настроение произведений лёгкое и светлое, разрешение ситуаций всегда происходит в положительном ключе. Шукшин обыгрывает вечные ценности: добро, свободу личности, нравственность. Я сам опираюсь на эти ценности и стремлюсь передать их зрителям.

Ближайшие показы спектакля «Чудики» в Москве пройдут на сцене Театра Эстрады. Пока их очень мало, спектакль ещё находится в постоянной «отшлифовке». Чтобы узнать даты, достаточно следить за репертуаром театра.

Василий КОЗЛОВ.