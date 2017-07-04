Винил и сюрприз на «Нашествии»

Гастрольный график группы «Браво» расписан до конца года – и продолжает пополняться. Уже в эту субботу, 8 июля, музыканты закроют своим выступлением второй день фестиваля «Нашествие» в Тверской области, впереди – фестиваль «Чернозем» в Тамбове, акустика в «16 Тоннах» в Москве, поездка по русскому Северу и большое шоу 2 декабря в столичном GLAVCLUB GREEN CONCERT. А вот в 2018 группа берет большой перерыв в концертах.

Евгений Хавтан: «На «Нашествие» мы готовим специальную программу. В ней будет, например, наша новинка – «Полет» на стихи Владимира Родионова из группы «Ульи», которая неплохо чувствует себя в хит-параде «Чартова Дюжина». А еще мы споем одну песню времен Жанны, которую не исполняли много-много лет – за день до нашего выступления ей исполнится 55, так что считайте это нашим подарком ей и всем поклонникам «Браво».»

А еще один подарок ждет фанатов осенью. Тогда компания «Союз Мьюзик» выпустит сборник лучших хитов «Бравоспектива» на двух виниловых пластинках – опять-таки на ставосьмидесятиграммовом, аудиофильском виниле, со специально сделанным мастерингом. Напомним, что только на нем можно найти студийную версию песни «Зачем родился ты?» с вокалом Жанны Агузаровой. А также по-прежнему в продаже книга-биография «Браво» работы Алексея Певчева, выпущенная издательством «ЭКСМО». Слушайте читайте. наслаждайтесь!

Антон «Ботаник» ЧЕРНИН.