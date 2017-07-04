«Молчание Адрианы»: Доверие против фактов

После военного переворота в Чили под руководством Аугусто Пиночета страна погрузилась в диктатуру, полную гражданского ужаса и варварского пренебрежения человеческими правами. Высший орган государственной власти в те времена именовался правительственной хунтой, он пришёл к власти вместе с Пиночетом 13 сентября 1973, ушёл также с ним – 11 марта 1990 года. Хоть вся исполнительная власть сосредотачивалась в руках президента и его кабинета министров, особое место в эпоху диктаторства занимала политическая спецслужба ДИНА (национальное разведывательное управление). Для народа её цели были обозначены так: сбор и анализ данных, необходимых для обеспечения национальной безопасности. На самом же деле в ведении ДИНА были концлагеря, а её агенты в основном похищали людей (шпионов, врагов или просто тех, кому не нравился режим), незаконно удерживали их, жестоко пытали и в большинстве случаев убивали.

В 2007 году чилийскую девушку по имени Лиссетт Ороско, в будущем режиссёра документального кино, а также всю её семью прилетела навестить всеми любимая тётушка Адриана Ривас. Лиссетт хоть и не часто виделась с ней, но отношения у них всегда были хорошими. Внезапно Адриану обвиняют в работе на ту самую печально известную секретную полицию эпохи Пиночета ДИНА. Вся семья и Лиссетт в частности отказывается верить в правдивость обвинений, но на всякий случай девушка решается снимать всё происходящие на камеру. Шаг за шагом её расследование расширяется, но в 2011 случается странное: Адриана внезапно переезжает в Австралию, отказываясь тем самым явиться в суд. Лиссетт договаривается с другими бывшими участниками организации, которые могли знать Адриану лично. Открываются новые факты, всплывают неожиданные подробности, но тётя, кладя руку на сердце и клянясь Богом, слёзно утверждает, что она невиновна, никогда никого не пытала и даже не присутствовала во время этого процесса. В Лиссетт начинают борьбу два человека – племянница и журналист. Первый полагается исключительно на доверие, а второй – на голые факты.

Впервые документальный фильм «Молчание Адрианы» был показан в рамках прошедшего Берлинского кинофестиваля, где он получил Peace Film Award. Эта награда вручается картинам, которые проливают свет на случаи физического и культурного насилия, пропагандируя тем самым справедливость. Именно такое кино получилось у Лиссетт Ороско, чьё «Молчание Адрианы» открывает очередную мрачную страницу истории Чили времён Пиночета. Проблема фильма в том, что он не достаточно актуальный для наших дней, а если и актуальный, то только для чилийского народа, который до сих пор с болью и печалью вспоминает режим (но далеко не все, Ороско показывает кадры с митингов в честь былого лидера с наитеплейшими словами в его адрес, и тут ничего удивительного, ведь даже сейчас поклонников полно что у Сталина, что у Гитлера). Тем не менее, локальность документальной ленты отчасти компенсируется сильным материалом в основании и детективной манерой преподношения доказательств и фактов.

Но как бы плавно не шло расследование, больше всего впечатляет то самое молчание Адрианы. Даже не столько молчание, сколько отрицание своего участия в организации ДИНА. В какой-то момент действительно сомневаешься, а было ли всё это на самом деле или её просто оговорили? Что если она говорит правду? До самого конца от этих сомнений избавиться не удаётся, впрочем, не только зрителям, но и самой Ороско. Но её можно понять, такую правду не просто принять, потому пусть хотя бы в рамках этого документального фильма у Адрианы останется шанс на помилование в той же мере, что надежда на её невиновность теплится в душе самой Ороско.