«Человек-паук. Возвращение домой»: Дружелюбный сосед

Понятное дело, возвращение Паучка в общую вселенную Marvel было вопросом времени. И когда Sony наконец анонсировала, что Человек-паук официально сможет стать частью Кинематографической Вселенной Марвел, фанаты выдохнули с облегчением. Человек-паук – один из самых узнаваемых, популярных и любимых супергероев всех времён и народов. И последнее определение самое важное, ведь его действительно любят абсолютно все. Создание общей вселенной без одного из основных её членов до сих пор шло своим ходом, успешным, но с не покидающим ощущением, что чего-то не хватает. В прошлом году мы поняли, чего именно, когда Паучок украл щит у Капитана Америки в «Противостоянии». С той самой весны «Возвращение домой», доверенное инди-режиссёру Джону Уоттсу, стало одним из самых обсуждаемых супергеройских блокбастеров, однако и скепсиса было достаточно – это как-никак уже третье воплощение Паука на экране и шестая по счёту картина. Тем не менее, одно из главных достижений нового фильма в том, что он уже буквально после первых 15 минут заставляет забыть о том, что другие версии Человека-паука вообще когда-то были сняты.

Первый же напрашивающийся вопрос – в чём отличие Паука Уоттса от Пауков Рейми и Уэбба? Во-первых, возраст. Тоби Магуайер выглядел крайне молодо, когда впервые примерил на себе костюм, но ему было 26 лет. Гарфилд смотрелся ещё моложе, но ему было вообще 28. Тому Холланду– 20. Глядя на него, даже не представляешь, можно было ли вообще найти более подходящего актёра. В Холланде невероятным образом сочетаются простота, неловкость и неуклюжесть с очарованием, артистизмом и харизмой. Если у Гарфилда уже тогда отчётливо прослеживались уклоны в драму, то Холланд очевидно чувствует себя комфортнее в комедийном окружении. И именно это помогло Тому вдохнуть новую жизнь во всеми любимого персонажа.

Второе отличие заключается в том, что это самый настоящий подростковый фильм, а потом уже блокбастер. Предыдущий проект Уоттса был также почти подростковым, но по жанру – триллером. В его «Полицейской тачке» рассказывается о двух 10-летних мальчишках, нашедших заброшенный автомобиль. Поэтому закономерно было предположить, что Джон, не имеющий опыта в крупных голливудских блокбастерах, впечатлить качественно поставленными экшен-сценами не сможет. Это отчасти так – лишь финальная разборка получилось слегка смазанной, а в остальном всё выглядит прекрасно.

Нынешний Человек-паук стоит особняком в ряду остальных супергероев, партнёров по КВМ вроде Железного человека, Капитана Америки, Тора, доктора Стрэнджа и других. Они летают, серьёзно подходят к своим обязанностям, сражаются с богами, защищают вселенную в нескольких измерениях… Они все – взрослые. Нынешний Человек-паук, и это ещё одно отличие от предыдущих, не является каким-то избранным с великим предназначением, он обычный подросток. Всё, чего он хочет – это стать Мстителем. Там-то уже и будут все эти задания по спасению мира и уничтожения инопланетных рас, но пока всё это где-то там, за пределами Куинса и будничной школьной жизни Питера. «Возвращение домой» говорит своей аудитории: «Смотрите, этот парень не очень-то и особенный – он такой же как и вы» (тоже самое в своё время сделал «Человек-муравей» во Вселенной Марвел и «Пипец», если вспоминать кинокомиксы вообще). Как говорит Питеру в одной из сцен Тони Старк, «просто будь дружелюбным соседом Человеком-пауком». Именно таким его и показывает нам Джон Уоттс.

Также это впервые не история происхождения. Здесь нет укусов радиоактивных пауков, нет смертей бедного дяди Бена и нет процесса познания собственных суперспособностей. Более того, это даже не история о том, как Питер Паркер учится быть Человеком-пауком, это история о Человеке-пауке, который учится быть Питером Паркером. Мы застаём его, когда он уже открыл свои способности, но ещё не до конца знает, что с ними делать. Новая картина абсолютно точно допускает то, что зритель уже знаком с героем – он понимает, через какие «трудности» прошла тётя Мэй, знает, откуда у Питера неуклюже сшитый и крайне нелепый «старый» костюм Человека-паука. Ведь в новом фильме незнакомый с комиксами и персонажем зритель (если он вообще существует) может логично задаться вопросом – а какие у Паука суперспособности? Все его невероятные трюки, сила и паутина – как мы видим поначалу – могут быть плодами прокаченного костюма, который для Питера специально подготовил Тони Старк. Единственный момент, где Питер демонстрирует свою экстраординарность без костюма – прыжок через школьный забор, что является, пожалуй, самой глупой сценой во всём фильме (прыгать через забор в 3-4 метра перед школой с кучей окон во время перемены).

Нельзя не упомянуть новых героев. Лучший друг Питера – толстячок Нед (Джейкоб Баталон), новая любовь Питера – Лиз (Лора Хэрриер), которая, к сожалению, слегка теряется в фильме, и, конечно же, новый злодей – Эдриан Тумс а. к. а Стервятник (Майкл Китон). Китон играет великолепного злодея, одного из лучших во всей КВМ (в которой частенько злодеев называют слабыми сторонами каждого отдельного фильма). За восемь лет до событий «Человека-паука» Эдриан со своей бригадой занимался восстановлением имущества, разрушенного во время так называемой Битвы за Нью-Йорк (первые «Мстители»). Но внезапно его команду отстраняет от дел новый государственный комитет под инициативой Старка, пытающийся предотвратить возможность взаимодействия обычных людей с инопланетными элементами, оставшимися от Читаури. Эдриан вложил в своё дело всё до последней копейки, а государство отнимает у него предприятие, оставляя ни с чем. Мотивация Тумса ясна и понятна: он не собирается завладевать миром (как Курт Расселлв недавних «Стражах галактики») или просто нести страх и разрушения, ему лишь нужно заботиться о семье. Прокормить её и не опозорить. Но Старк не оставил ему выбора, как заняться нелегальным бизнесом (ведь легальный у него отняли). Китон изображает некого марвеловского «лишнего человека». Тот, который затерялся в тени могучих Мстителей и их эпичных сражений, однако не пытается им мстить, а пытается выжить.

Кроме Стервятника есть ещё целых два Шокера. Но, несмотря на каноничные костюмы с жёлтыми рукавами, ничем другим они не примечательны (особенно на фоне Китона). Из уже знакомых нам персонажей вернулись тётя Мэй (всё так же привлекательная Мориса Томей), задира Флэш Томпсон (Тони Револори), друг и водитель Тони Старка Хэппи (Джон Фавро), Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу). До выхода фильма было опасение, что «Человек-паук: Возвращение домой» станет «Железным человеком 3.5», но Тони Старк здесь выполняет лишь роль некого Deus Ex Machina, совсем не перетягивая одеяло на себя.

Композитор Майкл Джаккино, впечатливший в прошлом году великолепным саундтреком к «Доктору Стрэнджу», вместе со своей новой работой несомненно упрочил любовь и уважение не только зрителей, но и Марвел. Его переработанная оригинальная тема «Человека-паука» в заставке вызывает одновременно дрожь и восторг. Теперь остаётся лишь надеяться, что Кевин Файги не отпустит этот талант так просто.

У Джона Уоттса получился очень лёгкий и приятный фильм, просмотр которого напоминает чтение простого, но невероятно увлекательного комикса. Лучшее воплощение летнего, солнечного блокбастера, от которого так и веет безмятежностью, весельем и невероятной энергией. И да, теперь официально: Том Холланд – лучший Человек-паук.