В детстве самое страшные словосочетания для меня были “Адольф Гитлер”, “мертвый маленький щенок” и “зубной врач”. Причем это по возрастающей.

Когда мама говорила, что завтра мы пойдем в зубную поликлинику, я, обливаясь слезами, обещал стать самым послушным ребенком на свете и признавался во всех преступлениях, о которых родители даже не знали. Мне кажется, я бы смог взять на себя даже убийство Кеннеди и Леннона. И Ленина. Вместо невинно казненной Фанни Каплан. Хотя в детстве я Ленина любил, потому что он добрый.

В нашем городе детская стоматология была одна. Это место было знакомо любому ребенку, и считалось проклятым.

Когда я входил в поликлинику, на меня обрушивались какие-то медицинские запахи лекарств, безысходности и садизма. Так пахло в концлагере, думал я.

Со стен поликлиники на меня смотрели герои русских народных сказок. Все они были какими-то несчастными: медведь с мировой еврейской тоской в глазах, убитый горем заяц, волчок серый бочок с поникшей головой, а также лисичка-сестричка с мольбой о пощаде во взгляде.

Именно тогда у меня появилось стойкое отвращение к русским народным сказкам. Я понимал, что все эти герои “Теремка” не виноваты, но они напоминали мне о муках и боли.

Завершал композицию колобок, который, напротив, улыбался отвратительной улыбкой садиста. Если бы колобку подрисовали китель СС, он бы смотрелся гармонично, а без кителя было решительно не понятно чему рад этот сдобный маньяк? Неужели моим страданиям?

В поликлинику меня водили всей семьей. Мама или бабушка не могли предотвратить побег, что случалось неоднократно. Поэтому в конвой входил еще и папа с дедушкой.

И вот я входил в кабинет на трясущихся ногах, вот я садился в холодное кожаное кресло, вот начинала мерзко и подло жужжать бормашинка, и я чуть ли не падал в обморок от страха.

Однажды я укусил врача. Жёстко, до крови. Врач долго матерился, и, как мне показалось, в отместку, запломбировал мне лишний зуб.

Времена менялись. И понимая, что зубные клиники давно не те, я все равно всегда подспудно боюсь, переступая порог дантиста. Травмы детства не исчезают. Возможно благодаря им я псих. Возможно, не будь в моем детстве всего этого блядского зоопарка на стене зубной поликлинике, я был бы красивым. Или даже богатым. И вообще жизнь моя пошла бы совсем по-другому, я стал бы президентом, космонавтом, патриархом или просто знатным хлеборобом.

Но хуй. Я стал тем, кем стал. Будьте вы прокляты, герои сказки “Теремок”.

Но совсем недавно Дима Булев сказал мне:- Хватит это терпеть! Сходи-ка в клинику моей жены. Светлана. Вот сходи и все. Там тебе сделают так, что ты забудешь медведей и лисичек-сестричек. Потому что так, как там, ни один массажный салон тебе не сделает.

Я не поверил. Да ну нахуй, подумал я. Такого быть не может априори. Потому что “зубной врач” это намного страшнее “Адольфа Гитлера”. И это притом, что я еврей, и среди зубных врачей много наших, в отличии от Адольфа Гитлера.

Но Дима такой человек, что таки с ним проще согласиться, чем не соглашаться.

И я пошел в “Солнечный остров”. Прямо, как название детского сада, подумал я. Наверняка там меня будут подстерегать кошмары из детства в виде грустных монстров из “Теремка”. Но я зажмурился и вошел во внутрь.

Странно, но волчка-серого бочка там не было. Там была очень красивая секретарь. Я аж залип.

Меня встретили, начали водить по кабинетам, говорить непонятные слова, цифры, фотографировать какими-то штуками.

Охмуряют, подумал я. Сейчас я поддамся гипнозу и пиздец. Выскочит серый гребанный волчок. И укусит, сука, за бочок. А там уж и до медведя не далеко.

Но нет. Выскочила очень приятная тетенька-врач, усадила меня в кресло, начала что-то говорить, перед глазами поплыло, и я практически уснул.

-Ну, вроде все. Зубы мы вам почистили, зашлифовали, а восьмерочку, который зуб мудрости, удалили- сказал мне врач.

-Как это удалили? Как это зашлифовали?- возмутился я- А где бормашина эта ваша страшная, где волчок? Где это все, я вас спрашиваю?

-Какой еще волчок?

-Что значит какой волчок? Серый бочок который! И почему я ничего не почувствовал?

Но тетя врач только улыбнулась, попросила час ничего не кушать, написала на бумажке что-то про отвар ромашки и чистку зубов специальной штукой при помощи водной струи, и я флаппированный и удивленный вышел из поликлиники.

Теперь сижу с красиво отполированными зубами, пломбой и без восьмерочки и плачу.

Где же вы раньше были, граждане из “Солнечного острова”? Дима, где ты раньше был? Я же детство просрал к чертовой бабушке…Да что там говорить. Спасибо за веру и надежду. А Адольф Гитлер теперь в разы страшнее зубного врача. Впрочем, как и “мертвый маленький щенок”.