Мерзкий чахоточник в пенсне вывел в своё время милую русской душе формулу: «Если человек не курит и не пьёт, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?». Так вот по Чехову я – грандиозная сволочь. Славянское общинное пьянство я на дух не перевариваю, а сигареты вообще никогда не курил. Если я выкладываю в инстаграм фото с бокалом вина, то за кадром остается два литра минералки (плюс держим в уме пять тренировок в неделю до седьмого пота). У обычного же славянина за бокалом вина следует рюмка коньяка, стакан виски и бутылка водки. Мне очень повезло, что в радиусе тысячи километров от Одессы у меня нет родственников (за исключением матери и отца). Т.е. у меня нет поблизости лиц, с которыми по славянским канонам следует выпивать на праздники. Братья, сватья, племянники, кумовья, крестные, шурины, девери, золовки – как я рад, что лишен всего этого счастья! Мне не надо отмечать чьи-то дни рождения, пасхи, новые годы, свадьбы – моя печень в восторге от этого факта!

А еще у славян принято «поддерживать отношения» с нужными людьми путём периодических совместных попоек. Так вот сию традицию я категорически не приемлю. Те парни, что учились со мной бок о бок в колледже, теперь сплошь трудятся в СБУ, УБОП, ОБЭП, налоговой, таможне. Казалось бы – пользуйся связями, поддерживай отношения да извлекай гешефт. Но я намеренно против такого подхода. Я просто представляю сколько надо пить с этой публикой чтобы стать своим в доску, поэтому мне это не подходит. Да, можно что-то нажить таким образом, но потом всё равно больше придётся отдать врачам. Я и сам мог бы спокойно стать силовиком и штормить люд, но мне этот путь представляется чудовищно скучным. Здоровье от природы у меня слабенькое, но вот вышло так, что к врачам я не хожу. Поэтому когда меня спрашивают «Есть у тебя знакомый массажист?» или «Не подскажешь телефончик гастроэнтеролога?», то я только растерянно развожу руками. Здоровье всегда для меня было большей ценностью, чем видимость социального успеха и поэтому с врачами я никак не пересекаюсь. Трайбализм и непотизм, обобщенно называемые в обиходе «кумовство», я считаю дикой азиатчиной и сторонюсь такой формы отношений.

В общем, у меня следующая философия: я не пью с нужными людьми, но зато к врачам ходить не надо. Да, это не соответствует славянскому менталитету, но мне так удобней. Я делаю ставку на талант и профессионализм, а не на панибратство с алкогольными коммуникациями.