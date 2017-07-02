«Незаконнорожденный»: Родственная связь

В лучших традициях румынского кино «Незаконнорожденный» открываются сценой семейного застолья, за время которого будничный процесс приёма пищи постепенно превращается в разговор на повышенных тонах. Отец семьи Виктор (Адриан Титьени) рассуждает о времени и пространстве, задавая уже с первых сцен глубокий подтекст всему, что будет происходить дальше. Его рассуждения прерываются фактом из его прошлого. Оказывается, Виктор, работая доктором во времена режима Чаушеску, активно информировал соответствующие государственные службы о потенциальных абортах, которые на тот момент в стране были запрещены. Естественно, как отмечает одна из дочерей, аборт – решение исключительно личное для каждой девушки, и никто не должен решать это за неё. Это здоровая позиция современного человека, но проблема в том, что Виктор не видит никакого злого умысла в своих былых деяниях. Наоборот, он искреннее верит в праведность своих поступков и готов за них драться, в прямом смысле, отвесив смачную оплеуху своему сыну, поддержавшего сестёр. Но самое любопытное случается позднее, когда время, о котором Виктор рассуждает вначале и в конце, играет злую шутку с ним. Его дочь Саша (Алина Григоре) заявляет, что беременна. Отец, к всеобщему шоку, её брат-близнец Ромео (Роби Урс). Вопрос аборта встаёт как никогда остро, впрочем, как и моральная сторона этого события, для размышления над которой, кажется, нет лучше микрокосма, чем современное румынское общество.

Но в том, что совершили Саша и Ромео, нет греха. Да, это не нормально, но имеет свои закономерные, глубокие корни. Ситуация может быть объяснена следствием того, что большая семья живёт в маленьком доме. Некоторые поступки идут своим образом, без особого плана или осмысления. Для Саши и Ромео попросту не было никого ближе и роднее, чем они сами. Однако Адриан Ситару не ставит вопрос инцеста во главу фильма, его заботит решение его героев, к которому они придут под гнётом, а иногда и супротив общественному мнению и мнению своей семьи.

Румынский режиссёр мастеровито создаёт и поддерживает на протяжении всего фильма атмосферу толпы, постоянно показывая героев то в тесных комнатушках, то в переполненных ночных клубах. Отсюда и постоянное ощущение неизбежного столкновения, как сексуального, так и с применением насилия. К последнему можно отнести отношения старшего брата Косма (Албулеску Богдан) со своим отцом. Косма успешно работает доктором, являясь типичным представителем европейского общества, но он никак не может утвердить свою маскулинность в глазах собственного отца. В них он выглядит ничем иным, как дураком и разочарованием. Проблема, конечно же, не в нём, характер Виктора – ураган. Титьени, один из самых опытных румынских актёров, крадёт каждую сцену со своим участием, что завораживает хотя бы тем фактом, что большинство эпизодов в фильме импровизация. Мизансцена, которую Саша разыгрывает ближе к финалу со своим отцом, во многом благодаря Титьени становится образцовым примером, как можно тяжёлую драматическую кульминацию разбавить неожиданной долей юмора. Чего только стоит его фраза «Не могла девушка с высшим образованием забеременеть от своего брата!». Хоть Виктор появляется лишь в редких сценах, его тень над всеми событиями, героями и особенно их решениями нависает с первых кадров и до последних.

Тема абортов в Румынии особенно больна. Несмотря на то, что режим Чаушеску пал, его дух, отголоски норм и моралей той эпохи до сих пор имеют место в современном румынском обществе. В 2007 году вышел один из главных фильмов новой румынской волны – «4 месяца, 3 недели, 2 дня» Кристиана Мунджиу, получивший за него Золотую пальмовую ветвь. Фильм рассказывал о событиях 1987 года и вскрыл проблему абортов и дискриминации женщин во время режима. У Ситару история развивается в наши дни и приобретает характер куда более интимный. Румынский режиссёр снял намеренно провокационное кино, в лучших традициях восточноевропейского реализма и картин своих соотечественников. Однако провоцирует оно совсем не на осуждение или презрение героев фильма, а на размышление, в первую очередь, о природе выбора и любви.