17 и 18 июня в Москве седьмой раз прошёл крупнейший фестиваль науки и технологий Geek Picnic. В этом году он собрал 25 тысяч человек. Они пришли на фестиваль, несмотря на довольно неблагоприятный прогноз погоды. По традиции Geek Picnic проходит в формате open-air – на территории музея-заповедника «Коломенское».

Однако и под дождём – было весело, научно и познавательно. Непогода даже больше сплотила людей. Которые спасались от ливней в шатрах лекториев. Где выступали известнейшие мировые спикеры. В течение двух дней свои лекции на фестивале прочли более 70 мировых экспертов. Среди них – бывший главный архитектор Барселоны Висенте Гуаярта. Он рассказал о принципах построения мировых городов, и порассуждал на тему пешеходных зон. А также – о том, как помочь избавиться Москве от пробок. И естественно, рассказал о том, как строилась столица Каталонии.

Ну а хэдлайнером Geek Picnic в этом году стал известнейший американский учёный – астрофизик, космолог и популяризатор науки Лоуренс Краусс. Чьё выступление собрало 3 тысячи зрителей. О сложных вещах Краусс рассказывает доступным языком. В своей лекции он объяснил почему были сдвинуты стрелки «часов судного дня», а также – сможем ли мы увидеть первое мгновение жизни Вселенной во время Большого взрыва. И вот какой отзыв оставил учёный о российской публике: «Я тронут и шокирован, приятно удивлён тем, какая внимательная публика встретила меня в России. Вероятно, важнейшее, что я знаю об этом фестивале и обо всей Вселенной: самое сложное — это увидеть, что же действительно перед тобой. Прелесть науки – в том, что она позволяет избавиться от иллюзии реальности и увидеть настоящий мир».

Помимо лекций, в программе Geek picnic было множество активностей и шоу. Например, можно было посмотреть на зрелищные бои роботов и гонки дронов. Они проходили в живом режиме. А еще – увидеть гигантские разряды молний, и то, как они ударяют в человека, не причиняя ему вреда. Это – в зрелищном Tesla шоу.

А также – попробовать самому провести научные опыты. И посетить гигантскую зону виртуальной реальности. Где можно было на собственном опыте испытать нейроинтерфейсы нового типа или даже попробовать управлять компьютером с помощью силы мысли.

Иными словами, в этом году московский пикник удался. Теперь – очередь за Петербургом, где Geek Picnic проходит 24 и 25 июня.