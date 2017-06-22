{ 22 июня 2017 }

Мужа Жасмин приговорили к длительному тюремному заключению

Рубрики: [Музыка]  

Супруг певицы Жасмин, молдавский бизнесмен Илан Шор приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Такое решение вынес 21 июня 2017 года суд Кишинева. Шор обвиняется в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 млн долларов.

Илан Шор был председателем Совета директоров Bаncа de Economii (“Сберегательный банк”), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других – Banca Sociala и Unibank. В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В 2015 году против Шора было возбуждено уголовное дело, он был помещен под домашний арест. В июне 2015 года, будучи под домашним арестом, он зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Оргеева – пятого по величине населенного пункта Молдавии. Его выпустили для участия в избирательной кампании, он выиграл выборы в первом туре. После этого прокуроры не стали применять к Шору меры пресечения.

В октябре 2015 года Шор осуществил “явку с повинной”. Он пришел в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) 13 октября 2015 года, на 10 страницах изложив прокурорам историю “коррупционных действий” со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата. По его словам, за оказание различных услуг и благоприятствование бизнесу Шора Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании его показаний Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговор был вынесен 27 июня 2016 года.

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