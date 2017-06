Сборник «StarPro Mix, Vol. 2» ***

2015, United Music Group Показательно, что в сборник, название которого содержит слова «Горячая двадцатка», вошло только 19 песен. Вообще, если вдуматься, новая серия получила довольно грустный заголовок. «Русские новинки, горячая двадцатка» – это история о боли аскезы и самоограничения. [Читать...]

2015, «Студия Союз» В трек-листе нового сборника есть песни «Уникальная», «Дерзкая», «Своенравная», а также «Большая дама» и «Она вернётся». Из этого можно было составить отдельный альбом, повествующий о многогранности женщин, но нет – это же очередной «Союз», а [Читать...]

Британская рок-группа Keane планируют выпустить сборник своих главных хитов «The Best Of Keane» в конце 2013 года. Дискография Keane насчитывает 11 студийных альбомов, пять из которых занимали лидирующие позиции в британских чартах. В «The Best Of Keane» войдут [Читать...]

Все-таки стенания о том, что русский рок в полном загоне, а триумф «Фабрик» окончательно его задавит, представляются сильно преувеличенными. Рок лишился телевизора – и что? Не телевизором единым, как говорится. На самом деле на концертах до сих пор [Читать...]

Американская певица Бритни Спирс выпустила в США на днях свой первый сборник хитов «Greatest Hits: My Prerogative». В диск вошло 17 треков, включая кавер-версию единственного хита мужа Уитни Хьюстон Бобби Брауна «My Prerogative», записанного им 16 лет назад, [Читать...]