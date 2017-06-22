Сборник «StarPro Mix, Vol. 2» ***

Когда тебе не нужно умещать сборник в 45-минутный хронометраж, возникает соблазн напихать туда побольше песен. Через это прошли многие издатели, и сейчас музыкальный сегмент интернета наполнен 50-трековыми компиляциями, где главные хиты года перемешаны с кучей новинок, порой весьма невразумительных. Но сейчас лейблы, похоже, осознали, что у слушателей не хватает терпения, даже если поставить эти гигантские сборники фоном. Становится скучно, и они выключают прослушивание. Видимо, для интересных новинок появятся какие-то специальные сборники, и я верю в то, что некоторые новинки действительно окажутся интересными. А традиционные сборники «лучших песен» или «хитов сезона» тем временем возвращаются. Судя по тому, что вторая часть «StarPro Mix» вышла менее чем через полгода после первой, их концепция оказалась более понятной, а сборники – востребованными. В первый сборник вошли песни, клипы на которые за последние пару лет суммарно получили 320 миллионов просмотров на YouTube-канале StarPro, и немножко перспективных новинок. Во второй попали популярные поп-композиции за последний примерно год и опять-таки несколько новых произведений. В общем, есть что послушать.

Сборник открывается треком «Боюсь, что да» Риты Дакоты, которая говорила, что никогда раньше не позволяла себе в песнях такую степень откровенности. Не исключено, что для самой Риты это действительно прорывное произведение, но для слушателя оно пройдёт по категории «ничего особенного». Красивый припев дуэта «Лети» Бьянки и «Пиццы» вызывает гораздо больше эмоций. Марк Тишман в «Самом чистом кайфе» с переменным успехом пытается решить проблему нехватки у него узнаваемых хитов, а Дима Билан уже может позволить себе звуковые эксперименты в «Монстрах в твоей голове». Lanskoy & Co. подтверждают, что их «Ты нравишься мне» воспринимается лучше с каждым новым прослушиванием.

Далее сборник немного провисает в смысле хитовости: есть ощущение, что на месте шестого, седьмого и восьмого треков могли быть примерно любые другие песни. Но это лишь недолгое затишье перед «УВЛИУВТ» Монатика, «Лабиринтами» Билана и ударной концовкой. Здесь слушателя поджидают и «Бурито» с «По волнам», которую вы будете напевать ещё несколько часов после окончания прослушивания, и Анна Плетнёва с провокационной «Подругой» и Мариной Федункив, и M-Band с новой версией «Балерины» Константина Меладзе, и дуэт Ёлки с Ильёй Лагутенко «С любимыми не расставайтесь». «Винтаж», Людмила Соколова и «ВИА Гра» тоже выглядят достойно – возможно, их треки можно было перенести ближе к началу сборника для большей равномерности распределения хитов по трек-листу.

Алексей МАЖАЕВ.