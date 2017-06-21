По поводу Алексиевич главную мысль так никто и не сформулировал, поэтому выскажусь. Нобелевскую премию по литературе периодически дают русскоязычным авторам за обличение ужасов тоталитарного режима и соответствующую гражданскую позицию – Пастернак, Солженицын, Бродский, Алексиевич. И наверняка эта цикличность продолжится, поэтому сегодня у какой-нибудь провинциальной корреспондентки из Елабуги есть резон выбрать перспективное направление – пишешь десяток книг, рассказывающих об ужасах путинизма и глядишь со временем получишь нобелевку. Конечно, Алексиевич по своему масштабу не тянет на нобелевку, но критиковать ее глупо и бессмысленно. Ну нет сейчас в либеральном секторе титанов духа и поэтому шведы отметили второсортную тётку. Она выбрала выигрышную стратегию и сорвала жизненный джек-пот. Победителей не судят. Беда в том, что следующий русскоязычный нобелиат по литературе будет еще гораздо более невежественен, чем Алексиевич. Наградят его ведь не за художественные достоинства, а за критику государственности. И когда прочтёте его интервью, то вам Алексиевич покажется ангелом.