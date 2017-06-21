{ 21 июня 2017 }

Алексиевич

Рубрики: [Фейсбук]  

По поводу Алексиевич главную мысль так никто и не сформулировал, поэтому выскажусь. Нобелевскую премию по литературе периодически дают русскоязычным авторам за обличение ужасов тоталитарного режима и соответствующую гражданскую позицию – Пастернак, Солженицын, Бродский, Алексиевич. И наверняка эта цикличность продолжится, поэтому сегодня у какой-нибудь провинциальной корреспондентки из Елабуги есть резон выбрать перспективное направление – пишешь десяток книг, рассказывающих об ужасах путинизма и глядишь со временем получишь нобелевку. Конечно, Алексиевич по своему масштабу не тянет на нобелевку, но критиковать ее глупо и бессмысленно. Ну нет сейчас в либеральном секторе титанов духа и поэтому шведы отметили второсортную тётку. Она выбрала выигрышную стратегию и сорвала жизненный джек-пот. Победителей не судят. Беда в том, что следующий русскоязычный нобелиат по литературе будет еще гораздо более невежественен, чем Алексиевич. Наградят его ведь не за художественные достоинства, а за критику государственности. И когда прочтёте его интервью, то вам Алексиевич покажется ангелом.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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