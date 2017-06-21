На следующий день после публикации скандального интервью в ИА REGNUM с нобелевской лауреатшей Светланой Алексиевич был уволен с работы журналист Сергей Гуркин, работавший штатным корреспондентом “Делового Петербурга”. В нашумевшем откровенном интервью, которое уже в процессе беседы запретила публиковать Алексиевич, писательница-публицистка предстает оголтелой русофобкой, если не оправдывающей, то с “пониманием” относящейся к убийству Олеся Бузины, ненавидящей современную Россию, поддерживающей запрещение русского языка во имя неких “государственных интересов”, весьма недалёкой женщиной, чьё сознание затуманено ненавистью к России и русскому языку, на котором она пишет, думает и разговаривает.

Причем, прекрасно понимающей, за “какие литературные заслуги” ей присудили нобелевскую премию! На мой взгляд, Сергей Гуркин проявил себя, как профессиональный, достойный и честный журналист, пожертвовавший во имя правды своим благополучием, связанным с постоянным местом работы. Честь и хвала таким журналистам!