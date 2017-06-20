ММКФ-2017: Чем порадует конкурсная программа?

До открытия 39-го Московского международного кинофестиваля остаются считанные дни, значит, пора взглянуть на то, чем порадует свою аудиторию конкурсная программа. В этом году она насчитывает 13 картин, 3 из которых представляют Россию.
«АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»
Режиссёр: Рютаро Накагава
Страна производства: Япония
Продолжительность: 88 минут.
Четвёртый режиссёрский проект Рютаро. Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником. Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну.
«ЖЕЛТЫЙ ЗНОЙ»
Режиссер: Фикрет Рейхан
Страна производства: Турция
Продолжительность: 85 минут.
На пустом клочке земли недалеко от надвигающихся небоскребов мегаполиса много лет живет семья нелегальных иммигрантов. Когда-то отец приехал сюда как сезонный рабочий и остался навсегда. Младший сын Ибрагим стремится вырваться из этого патриархального сельскохозяйственного плена. Его мечты не встречают понимания у отца. А любые попытки изменить существующее положение вещей грозят непредсказуемыми последствиями не только для Ибрагима, но и для всей его семьи.
«ЗВЕЗДАЧИ»
Режиссер: Койсо-Канттила
Страна производства: Финляндия
Продолжительность: 82 минуты.
Действие происходит в 70-х годах прошлого века в небольшом патриархальном городке на севере Финляндии, до которого докатилось эхо сексуальной революции. Главные герои – два тринадцатилетних подростка, испытывающие все сложности взросления на фоне разрушения традиционных семейных устоев, сексуального раскрепощения и бесконечной потребности своих родителей в любви и свободе.
«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
Режиссер: Владимир Котт
Страна производства: Россия
Продолжительность: 97 минут.
Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, но. вместо невыносимого ожидания скорой смерти она решительно берется за подготовку к своим похоронам, чтобы упростить решение всех проблем для сына Олега, которого не видела больше пяти лет. Олег работает в столице, он постоянно занят, и у него совсем нет времени на одинокую мать. Одновременно с новыми заботами героиня получает в подарок огромного карпа, который меняет ее жизнь.
«КУПИ МЕНЯ»
Режиссер: Вадим Перельман
Страна производства: Россия
Продолжительность: 107 минут.
Драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками. В центре сюжета – история главной героини Кати, девушки из хорошей семьи, студентки филфака, которой выпадает редкий шанс получить грант на изучение парижских архивов. Однако девушка внезапно принимает решение уехать в Арабские Эмираты, чтобы построить модельную карьеру…
«ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ»
Режиссер: Адриан Гойгингер
Страна производства: Германия, Австрия
Продолжительность: 103 минуты.
«МЕШОК БЕЗ ДНА»
Режиссер: Рустам Хамдамов
Страна производства: Россия
Продолжительность: 105 минут.
По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.
«ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Режиссер: Ким Понхан
Страна производства: Корея
Продолжительность: 121 минута.
1987 год. Майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям. В дело вмешивается начальник службы национальной безопасности Гильнам, который предлагает помощь в организации дорогостоящей операции для больного сына Сончина в обмен на то, что детектив перестанет сомневаться в виновности подозреваемого. После загадочной гибели журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах, зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.
«ПРЕИСПОДНЯЯ»
Режиссер: Фенар Ахмад
Страна производства: Дания
Продолжительность: 112 минут.
Заид – успешный и уважаемый хирург. Он живет в шикарной квартире в Копенгагене с любимой женой, которая скоро должна родить ему ребенка. Однажды ночью к Заиду приходит младший брат, умоляя одолжить денег. Заид отказывает. Через несколько дней брата находят мертвым. Полиция бессильна. Хирург решает самостоятельно найти и покарать убийц. Он меняет внешность и погружается в криминальный мир датской столицы. Это приводит к серьезным последствиям, которые заставляют Заида задуматься о том, стоит ли месть цены, которую придется за нее заплатить.
«СЕЛФИ»
Режиссер: Виктор Гарсия Леон
Страна производства: Испания
Продолжительность: 85 минут.
Жизнь Боско пошла под откос после того, как его отец – коррумпированный министр – оказался за решеткой. Друзья от него открестились, девушка ушла, Боско выгнали из института и выселили из роскошной виллы. Оставшись без средств к существованию, он вынужден снимать комнату в бедном районе и ходить за пособием в центр занятости населения. Там он встречает девушку мечты – слепую левую активистку, почти такую же дуру, как он сам.
«СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»
Режиссеры: Эрнесто Ардито, Вирна Молина
Страна производства: Аргентина
Продолжительность: 119 минут.
Аргентина накануне переворота 1976 года. Ученицы престижной столичной школы Ана и Иса – неразлучные подруги, они верят в настоящую любовь и мечтают когда-нибудь изменить мир. Когда Ана влюбляется в мальчика из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, то начинает испытывать на себе давление общественного мнения. Ане только 15 лет, но политика уже проникла в ее жизнь и заставляет принять судьбоносное решение.
«УТОПЛЕННИК»
Режиссер: Мустафа Сарвар Фаруки
Страна производства: Бангладеш, Индия
История любви, рожденной благодаря трагическим обстоятельствам. После смерти друга режиссер Джавед Хасан бросает жену ради юной актрисы, одноклассницы своей дочери.
«ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
Режиссер: Лян Цяо
Страна производства: Китай
Продолжительность: 107 минут.
Пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе – редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая. Винс открывает для себя родную страну во всей ее красоте и убожестве и оказывается перед выбором: принять ли ее такой, какая она есть.
Московский международный кинофестиваль пройдёт с 22 по 29 июня 2017 года.