ММКФ-2017: Чем порадует конкурсная программа?

До открытия 39-го Московского международного кинофестиваля остаются считанные дни, значит, пора взглянуть на то, чем порадует свою аудиторию конкурсная программа. В этом году она насчитывает 13 картин, 3 из которых представляют Россию.

«АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»

Режиссёр: Рютаро Накагава

Страна производства: Япония

Продолжительность: 88 минут.

Четвёртый режиссёрский проект Рютаро. Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником. Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну.

«ЖЕЛТЫЙ ЗНОЙ»

Режиссер: Фикрет Рейхан

Страна производства: Турция

Продолжительность: 85 минут.

На пустом клочке земли недалеко от надвигающихся небоскребов мегаполиса много лет живет семья нелегальных иммигрантов. Когда-то отец приехал сюда как сезонный рабочий и остался навсегда. Младший сын Ибрагим стремится вырваться из этого патриархального сельскохозяйственного плена. Его мечты не встречают понимания у отца. А любые попытки изменить существующее положение вещей грозят непредсказуемыми последствиями не только для Ибрагима, но и для всей его семьи.

«ЗВЕЗДАЧИ»

Режиссер: Койсо-Канттила

Страна производства: Финляндия

Продолжительность: 82 минуты.

Действие происходит в 70-х годах прошлого века в небольшом патриархальном городке на севере Финляндии, до которого докатилось эхо сексуальной революции. Главные герои – два тринадцатилетних подростка, испытывающие все сложности взросления на фоне разрушения традиционных семейных устоев, сексуального раскрепощения и бесконечной потребности своих родителей в любви и свободе.

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»

Режиссер: Владимир Котт

Страна производства: Россия

Продолжительность: 97 минут.

Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, но. вместо невыносимого ожидания скорой смерти она решительно берется за подготовку к своим похоронам, чтобы упростить решение всех проблем для сына Олега, которого не видела больше пяти лет. Олег работает в столице, он постоянно занят, и у него совсем нет времени на одинокую мать. Одновременно с новыми заботами героиня получает в подарок огромного карпа, который меняет ее жизнь.

«КУПИ МЕНЯ»

Режиссер: Вадим Перельман

Страна производства: Россия

Продолжительность: 107 минут.

Драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками. В центре сюжета – история главной героини Кати, девушки из хорошей семьи, студентки филфака, которой выпадает редкий шанс получить грант на изучение парижских архивов. Однако девушка внезапно принимает решение уехать в Арабские Эмираты, чтобы построить модельную карьеру…

«ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ»

Режиссер: Адриан Гойгингер

Страна производства: Германия, Австрия

Продолжительность: 103 минуты.

«МЕШОК БЕЗ ДНА»

Режиссер: Рустам Хамдамов

Страна производства: Россия

Продолжительность: 105 минут.

По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.

«ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Режиссер: Ким Понхан

Страна производства: Корея

Продолжительность: 121 минута.

1987 год. Майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям. В дело вмешивается начальник службы национальной безопасности Гильнам, который предлагает помощь в организации дорогостоящей операции для больного сына Сончина в обмен на то, что детектив перестанет сомневаться в виновности подозреваемого. После загадочной гибели журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах, зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.

«ПРЕИСПОДНЯЯ»

Режиссер: Фенар Ахмад

Страна производства: Дания

Продолжительность: 112 минут.

Заид – успешный и уважаемый хирург. Он живет в шикарной квартире в Копенгагене с любимой женой, которая скоро должна родить ему ребенка. Однажды ночью к Заиду приходит младший брат, умоляя одолжить денег. Заид отказывает. Через несколько дней брата находят мертвым. Полиция бессильна. Хирург решает самостоятельно найти и покарать убийц. Он меняет внешность и погружается в криминальный мир датской столицы. Это приводит к серьезным последствиям, которые заставляют Заида задуматься о том, стоит ли месть цены, которую придется за нее заплатить.

«СЕЛФИ»

Режиссер: Виктор Гарсия Леон

Страна производства: Испания

Продолжительность: 85 минут.

Жизнь Боско пошла под откос после того, как его отец – коррумпированный министр – оказался за решеткой. Друзья от него открестились, девушка ушла, Боско выгнали из института и выселили из роскошной виллы. Оставшись без средств к существованию, он вынужден снимать комнату в бедном районе и ходить за пособием в центр занятости населения. Там он встречает девушку мечты – слепую левую активистку, почти такую же дуру, как он сам.

«СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»

Режиссеры: Эрнесто Ардито, Вирна Молина

Страна производства: Аргентина

Продолжительность: 119 минут.

Аргентина накануне переворота 1976 года. Ученицы престижной столичной школы Ана и Иса – неразлучные подруги, они верят в настоящую любовь и мечтают когда-нибудь изменить мир. Когда Ана влюбляется в мальчика из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, то начинает испытывать на себе давление общественного мнения. Ане только 15 лет, но политика уже проникла в ее жизнь и заставляет принять судьбоносное решение.

«УТОПЛЕННИК»

Режиссер: Мустафа Сарвар Фаруки

Страна производства: Бангладеш, Индия

История любви, рожденной благодаря трагическим обстоятельствам. После смерти друга режиссер Джавед Хасан бросает жену ради юной актрисы, одноклассницы своей дочери.

«ХОХЛАТЫЙ ИБИС»

Режиссер: Лян Цяо

Страна производства: Китай

Продолжительность: 107 минут.

Пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе – редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая. Винс открывает для себя родную страну во всей ее красоте и убожестве и оказывается перед выбором: принять ли ее такой, какая она есть.

Московский международный кинофестиваль пройдёт с 22 по 29 июня 2017 года.