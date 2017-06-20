{ 20 июня 2017 }

ММКФ-2017: Чем порадует конкурсная программа?

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  [ММКФ]  
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ММКФ

До открытия 39-го Московского международного кинофестиваля остаются считанные дни, значит, пора взглянуть на то, чем порадует свою аудиторию конкурсная программа. В этом году она насчитывает 13 картин, 3 из которых представляют Россию. 

 

«АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»

АПРЕЛЬСКИЙ СОН

Режиссёр: Рютаро Накагава

Страна производства: Япония

Продолжительность: 88 минут. 

 

Четвёртый режиссёрский проект Рютаро. Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником. Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну. 

 

«ЖЕЛТЫЙ ЗНОЙ»

ЖЕЛТЫЙ ЗНОЙ

Режиссер: Фикрет Рейхан

Страна производства: Турция

Продолжительность: 85 минут.

 

На пустом клочке земли недалеко от надвигающихся небоскребов мегаполиса много лет живет семья нелегальных иммигрантов. Когда-то отец приехал сюда как сезонный рабочий и остался навсегда. Младший сын Ибрагим стремится вырваться из этого патриархального сельскохозяйственного плена. Его мечты не встречают понимания у отца. А любые попытки изменить существующее положение вещей грозят непредсказуемыми последствиями не только для Ибрагима, но и для всей его семьи.

 

«ЗВЕЗДАЧИ»

ЗВЕЗДАЧИ

Режиссер: Койсо-Канттила

Страна производства: Финляндия

Продолжительность: 82 минуты.

 

Действие происходит в 70-х годах прошлого века в небольшом патриархальном городке на севере Финляндии, до которого докатилось эхо сексуальной революции. Главные герои – два тринадцатилетних подростка, испытывающие все сложности взросления на фоне разрушения традиционных семейных устоев, сексуального раскрепощения и бесконечной потребности своих родителей в любви и свободе.

 

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»

Режиссер: Владимир Котт

Страна производства: Россия

Продолжительность: 97 минут.

 

Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, но. вместо невыносимого ожидания скорой смерти она решительно берется за подготовку к своим похоронам, чтобы упростить решение всех проблем для сына Олега, которого не видела больше пяти лет. Олег работает в столице, он постоянно занят, и у него совсем нет времени на одинокую мать. Одновременно с новыми заботами героиня получает в подарок огромного карпа, который меняет ее жизнь.

 

«КУПИ МЕНЯ»

Режиссер: Вадим Перельман

Страна производства: Россия

Продолжительность: 107 минут. 

 

Драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками. В центре сюжета – история главной героини Кати, девушки из хорошей семьи, студентки филфака, которой выпадает редкий шанс получить грант на изучение парижских архивов. Однако девушка внезапно принимает решение уехать в Арабские Эмираты, чтобы построить модельную карьеру…

 

«ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ»

Режиссер: Адриан Гойгингер

Страна производства: Германия, Австрия

Продолжительность: 103 минуты.

 

«МЕШОК БЕЗ ДНА»

Режиссер: Рустам Хамдамов

Страна производства: Россия

Продолжительность: 105 минут.

 

По мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы «В чаще». История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку, которая происходит в 13 веке и повествует о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории, свидетели этого преступления, рассказывают разные версии происшествия, которые отличаются от того, что произошло на самом деле.

 

«ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Режиссер: Ким Понхан

Страна производства: Корея

Продолжительность: 121 минута.

 

1987 год. Майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям. В дело вмешивается начальник службы национальной безопасности Гильнам, который предлагает помощь в организации дорогостоящей операции для больного сына Сончина в обмен на то, что детектив перестанет сомневаться в виновности подозреваемого. После загадочной гибели журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах, зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.

 

«ПРЕИСПОДНЯЯ»

Режиссер: Фенар Ахмад

Страна производства: Дания

Продолжительность: 112 минут.

 

Заид – успешный и уважаемый хирург. Он живет в шикарной квартире в Копенгагене с любимой женой, которая скоро должна родить ему ребенка. Однажды ночью к Заиду приходит младший брат, умоляя одолжить денег. Заид отказывает. Через несколько дней брата находят мертвым. Полиция бессильна. Хирург решает самостоятельно найти и покарать убийц. Он меняет внешность и погружается в криминальный мир датской столицы. Это приводит к серьезным последствиям, которые заставляют Заида задуматься о том, стоит ли месть цены, которую придется за нее заплатить.

 

«СЕЛФИ»

Режиссер: Виктор Гарсия Леон

Страна производства: Испания

Продолжительность: 85 минут.

 

Жизнь Боско пошла под откос после того, как его отец – коррумпированный министр – оказался за решеткой. Друзья от него открестились, девушка ушла, Боско выгнали из института и выселили из роскошной виллы. Оставшись без средств к существованию, он вынужден снимать комнату в бедном районе и ходить за пособием в центр занятости населения. Там он встречает девушку мечты – слепую левую активистку, почти такую же дуру, как он сам.

 

«СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»

Режиссеры: Эрнесто Ардито, Вирна Молина

Страна производства: Аргентина

Продолжительность: 119 минут.

 

Аргентина накануне переворота 1976 года. Ученицы престижной столичной школы Ана и Иса – неразлучные подруги, они верят в настоящую любовь и мечтают когда-нибудь изменить мир. Когда Ана влюбляется в мальчика из семьи, придерживающейся чуждых ее кругу политических взглядов, то начинает испытывать на себе давление общественного мнения. Ане только 15 лет, но политика уже проникла в ее жизнь и заставляет принять судьбоносное решение.

 

«УТОПЛЕННИК»

Режиссер: Мустафа Сарвар Фаруки

Страна производства: Бангладеш, Индия

 

История любви, рожденной благодаря трагическим обстоятельствам. После смерти друга режиссер Джавед Хасан бросает жену ради юной актрисы, одноклассницы своей дочери.

 

«ХОХЛАТЫЙ ИБИС»

Режиссер: Лян Цяо

Страна производства: Китай

Продолжительность: 107 минут.

 

Пекинский репортер Винс Кан отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе – редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая. Винс открывает для себя родную страну во всей ее красоте и убожестве и оказывается перед выбором: принять ли ее такой, какая она есть.  

 

Московский международный кинофестиваль пройдёт с 22 по 29 июня 2017 года. 

Вадим Богданов


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