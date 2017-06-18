О коррупции

Меня всегда восхищают честные глаза наших неподкупных либералов. Они с таким возмущением объясняют, что наши чиновники ВОРУЮТ. И народ непосвященный в святая святых сразу так и представляет – идут чиновники к большому сундуку с бюджетом и зачерпывают, сколько унести может.

А либералы это видят и у них душа горит.

Вот только эти демократы несколько недоговаривают. А вернее, откровенно врут. Потому как воруют чиновники всегда и везде. И во Франции, и в США, и в Гондурасе. Ибо зачем же они так рвутся на эти вкусные должности?

Схемы очень просты:

1. Система откатов. Есть выделенные деньги на поощрение предпринимателей, работающих на экспорт. С ним договариваются – мы тебе 2 миллиона, а ты нам наличкой миллион. Если нет, то никакой премии тебе не будет. Это – удел мелких чиновников. Из той же серии – поклевка по-мелкому – штрафы, которые берутся наличкой себе, а не в бюджет – гаишники, роспотребнадзор, пожарники , судьи и т.д. Это – обыкновенные мздоимцы. Их всегда тьма и везде.. Рискуют – до поры до времени.

2. А вот та же система откатов но по-крупному к обычным гражданам не относится , только к особо поименованным . Например, есть бюджет, выделенный на культуру. А зачем давать их дорониным, поляковым, бурляевым? с них что получишь? Давайте своим выделим – эти люди честные, обналичат, отдадут. Серебренникову , например.. Прокрутит по счетам 200 млн, 50 млн наличкой в кейсе принесет.. Или на фильм какой – Звягинцеву, например.. так что, там ничего личного – даже идеология побоку. Только финансы.

3. А это уже вполне официальный заработок – коррупцией назвать сложно. Если бы я во власть пошел – первым делом там бы носом покрутил – а нет ли госзаказов на предмет пошива чего-нибудь? Есть, а как же – ответили бы мне..

Вот форму военную новую заказываем. Большие деньги. Но тебе, как предпринимателю, там не светит. Юдашкину закажем. За него супруга Медведева просила. Сложно отказать. Не все ли равно , правда, Юдашкин или Коротков?

Оказывается, различия есть. Во-первых, Юдашкин в силу тренда – изуродовал военную форму. Чуть не петухов пустил, забыл только рюши и воланы пристрочить. А во-вторых, пошив он разместил в Китае. И там же закупал вторсырье – синтетику – для курток и так далее..

А нормальный ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ российский на эти деньги из бюджета 1) построил бы производства-фабрики для пошива и рабочие места создал бы 2) закупал бы не синтетику за копейки, а качественный материал 3) эскизы формы бы делал не гей-популист, а художник.

И что я этим хочу сказать?

А то, что эти вопли о коррупции и воровстве – это для дураков.

Местные разборки. Кормятся там наши славные правдоискатели. И шантажируют заодно – как тля на растении.