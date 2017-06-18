Если бы в России не брали мелких взяток – жить было бы невозможно. Это я серьезно говорю. И это говорит не о воровитости чиновников и населения , а о ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ.

Вот подходит ко мне гаишник ( то есть гибедедешник), а я его НЕ БОЮСЬ. Потому как руки на руле не надо держать, как в США. И знаю точно, что дубинкой не получу по загривку. И руки мне не скрутят. И пулей не образумят. Мне грозит лишение прав за пересечение сплошной – но к обоюдному удовольствию на месте решаю проблему. И что? В США я бы получил тюремное заключение и штраф соответствующий.. Хорошо, что не дубинкой..

И что лучше? Где тоталитарный строй? И почему народу так хочется ввести неподкупных американских копов? я – не хочу..

Далее.. ко мне в фирму приходит пожарник. Он тоже человеколюбивый. Потому что находит нарушение по своим дурацким уложениям. Я должен заплатить в бюджет – 150 тысяч рублей. У меня второй выход шкафом перекрыт. Но я плачу ему 10 тысяч. И мы довольны. Потому что шкаф я отодвину в две минуты, а 150 кусков – это бред, недельная выручка на аренду.

Заходит милая дама из откуда-то – отчего у вас на кажого работника не выдается по куску мыла в месяц? Ах, выдается? а почему документов нет? По 100 тысяч штрафа. На каждого работника. Вот сверху пришла система штрафов..

Да, точно.. Пою чаем, свечу улыбками – десять тысяч наличкой и пять тысяч за ведро без надписи “санитарное” – безналом официально. . Это вместо миллиона за 10 человек.

И ведь – все полюбовно. Они так же понимают БРЕДОВОСТЬ действующих инструкций.

Теперь , Норвегия. В которой исключена взяточность, ибо везде строгие инструкции. Народ должен знать строгость закона. Ибо – только кнут и реже пряник. Инициатива -там карается сразу.

Вот пример. Моя русская знакомая получила лицензию на мелкую кафешку в шаговой доступности. Для кормления офисных работников. Не учла сразу несколько моментов.

1. Кормление состоит из четко прописанных этапов – купить оптом в супермркете полуфабрикаты – жарить, варить разогревать их же – подавать с наценкой не НИЖЕ , чем у остальных пошаговых кафе.

2. Она же – инициативная русская дура. Закупала ИНГРЕДИЕНТЫ, а не полуфабрикаты и варила борщ, солянку, гороховый суп. Жарила котлеты, тушила голубцы и фрикадельки. А также клюквенный (!), брусничный (!) морс и жарила грибы скартошечкой.

3. Народ повалил тучей. За месяц расширилась еще на 10 столиков. Освоила опцию “с собой”

И что же? Чиновники должны были радоваться и восторгаться? Вместе с народом?

Нет, там есть свои инструкции. Ее лишили лицензии, оштрафовали на 5 тысяч евро и приговорили ( условно) к пяти годам тюрьмы.

1) нарушение правил конкуренции ( то есть переманила клиентов из других пошаговых кафе)

2) не получила санитарную документацию на рецептуру дополнительных блюд – борщ, солянка, котлеты.

3) не подтвердила закупку в универсаме клюквы и брусники. бесплатно собирала в лесу, что влекло за собой тяжелые нарушения здоровья клиентов.

4) использовала в приготовлении дикорастущие грибы – боровики, подосиновики – это уголовная ответственность. Так как подосиновики считаются в Норвегии – ядовитыми грибами.

Это – реальная история.

Так теперь, ответьте мне – где более человеколюбивая страна? В честных и неподкупных цивилизованных странах? или все-таки у нас? при нашем мелком взяточничестве?