У либералов наших ситуация простая. Их главная проблема в том, что они явно не хотят, чтобы население жило хорошо. Лучше, чем вчера. Вот в этом, в их любимом потребительском смысле.

Когда они не у власти, они желают стране всяческих бед ради того, чтобы все “осознали” – и скинули ненавистных сатрапов.

Когда они у власти, страну нужно быстро дерибанить. Тут уж каждая копейка, которая падает обычному гражданину – это копейка, которая не досталась либералу. Иногда они, подмигивая, сообщают друг другу, что “делиться надо”, но делать это не в состоянии. Никак. Что-то внутри не дает.

Кроме того, бедное население на двадцатипятилетних жигулятах делает любого офисного хрюнделя с кредитным фордом небожителем. Услуги баснословно дешевы. “Дал ему копейку, он ноги мне целовал, хахаха”.

Это важный момент. Что толку быть состоятельным, когда и все остальные живут неплохо? Никакого удовольствия. 86% должно знать свое место: пить, убивать друг друга, жить в хрущевках или – что ещё лучше – в каком-нибудь аналоге русских фавел. Творческие тогда будут их жалеть, снимать фильмы о тяжелой судьбе, генералов песчаных карьеров разных, миллионеров из трущеб, вспоминать иногда, что ведь и там живут люди, да, которым не повезло: родители-алкоголики, банды, наркотики, ранний секс… Бррр. Страшно подумать. Давай-ка ещё по пятьдесят макаллана восемнадцатилетнего. Как раз за ранний секс.

Поэтому, поэтому прогрессоры аплодируют любым санкциям, выклянчивают их, поэтому любят, когда падает и не любят, когда взлетает. Поэтому так любят майдан. Украину.

Их честная программа должна выглядеть так: повысим вам тарифы, пенсионный возраст, урежем зарплаты, догоним безработицу до двадцати процентов, уничтожим промышленность, а потом скажем: посмотрите на себя. Видите? Это потому что вы ленивые, пьющие и тупые. Что-то не так у вас с генетикой.

К несчастью для творческих, все это давно поняли. Только подростков и остается окучивать.