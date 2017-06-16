Соловьев традиционно быканул и забыдлячил из радиоточки.
Обычные для него дела.
Еще он любит в эфире пугать слушаков тюрьмой.
Ну, нервный он, Соловьев.
Сам себе – очень великий, а для прочих – нервный и хам.
Но в этот раз на него почему-то обиделись.
Никогда не обижались, а тут прямо-таки подписи стали какие-то собирать и ролики показывать, где очень милые мальчики и девочки, оскорбленные Соловьевым за движ на Тверской, стали требовать от него извинений и говорить дяде, что он не прав.
И лица у всех реально очень хорошие, хотя про “хорошие лица” я уже слышать не могу.
Теперь жду, когда Соловьев наберет с того же движа другие лица – в любой толпе можно найти все, что угодно, – и выкатит встречку.
Так и будут взрослые дяди бодаться, корыстно монетизируя молодые лица с Тверской.
“…А кто танцует в самом деле,
и кто гарцует на коне,
тем эти пляски надоели,
а эти лошади – вдвойне.”
Соловьев
Соловьев традиционно быканул и забыдлячил из радиоточки.
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