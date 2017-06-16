В начале своего творческого пути Сергей Соловьев делал замечательные картины: “Станционный смотритель”, “Сто дней после детства”, “Спасатель”. А затем режиссер стал снимать “помороченные” фильмы: сначала “Асса”, потом “Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви”, “Под [Читать...]

Недавно шутки ради теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выпустил альбом дорогих его сердцу песен, спетых под аккомпанемент музыкантов группы «Крематорий». Набор пристрастий довольно типичен для интеллигентного человека средних лет, хотя и выглядит он несколько дико: «Лето» Майка Науменко, [Читать...]

Май – пора цветения черемухи и ландышей, основной месяц икромета, месяц песни соловья и иволги, время цветущей сирени, пора чехони и рыбца. И береза белоногая в эту пору, как женщина, подвесит на ветвях свои сережки. В царстве Нептуна [Читать...]