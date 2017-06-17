«Тачки 3»: Я разбился

«Сказать, что придумал? … Ничего», ― произносит Мэтр, второстепенный герой анимационной трилогии студии Пиксар про говорящие автомобили, в одном из бессмысленных диалогов с Молнией Маккуином. Как ни печально, именно эта фраза предельно лаконично и точно описывает анимационный фильм «Тачки 3». Однако в первую очередь приводит в недоумение сам факт производства триквела, ведь «Тачки 2» стали настоящим маслянистым пятном на блестящей фильмографии студии, получив разгромную критику и вызвав волну разочарования у зрителей. Более того, мультфильм даже не оправдал себя в кассовом прокате, с горем пополам отбив колоссальный 200-миллионный бюджет (о прибыли даже речи не было). Надо помнить, что всё это произошло при частичном руководстве Джона Лассетера, одного из основателей студии Пиксар и автора инновационной «Истории игрушек». Третий фильм решили доверить одному малоопытному Брайану Фи, работающему уже несколько лет раскадровщиком для студии, чей режиссёрский дебют обошелся даже без соавторства (первые и вторые «Тачки» создавались двумя режиссёрами, что является обычной практикой для Пиксар). В итоге, сложились все карты, не предвещающие ничего хорошего – самая оригинальная анимационная студия в кинематографе выпустила, пожалуй, один из самых банальных и избитых своих продуктов за тридцатиоднолетнюю историю с момента выкупа Стивом Джобсом киностудии у Джорджа Лукаса.

Ещё одним предвестником беды стал новый короткометражный фильм, по традиции показываемый перед очередным полнометражным. В прошлом году перед «В поисках Дори» был замечательный «Песочник», впечатливший своей графикой и получивший Оскар. На этот раз нам продемонстрировали «Лу», которого многие рискнут также охарактеризовать слабейшим короткометражным анимационным фильмом в истории Пиксар. «Лу» повествует о хулигане, унижающим и отнимающим вещи у детей на детской площадке. В какой-то момент он начинает драться с несуразным монстром из оставленных вещей. Всё происходящее на экране не вызывает абсолютно никаких эмоций и к концу резко превращается в непонятное моральное наставление, что причина всех хулиганств – это образно отнятая в детстве мягкая игрушка. Не смешно, не мило, не глубоко, и даже анимация непримечательна. На моей памяти, это был первый показ пиксаровского анимационного фильма, на котором ни единая душа не похлопала короткометражке.

Теперь непосредственно о фильме. Помните тот самый первый тизер, наделавший немало шума в интернете? Коротенький ролик, в котором Молния Маккуин попадает в серьёзнейшую аварию прямо на трассе. Стильный, мрачный и визуально привлекательный. Очертания триквела стали понятны – это будет история заката карьеры Маккуина, но неужели ребята из Пиксар и Дисней решаться сменить вектор глуповато-детской серии фильмов в куда более взрослом и серьёзном направлении? Но нет, вместо уже заслуженного трогательного прощания с героем, третьи «Тачки» мусолят всё ту же тему – никогда не сдавайся. Завязка сюжета заключается в том, что в мире гонок всё больше старые машины заменяются ультрасовременными. Абсолютно все гоночные компании берут в команду новых и молодых, выгоняя старых. Только почему-то Молния Маккуин решает противостоять этому и желает всеми силами восстановиться после серьёзнейшей аварии и доказать, что это ему решать, когда уходить в отставку. Но мало того, что сюжетная линия о спортсмене, возвращающемся в спорт после травмы, крайне банальна, ближе к концу она перекрывается ещё более заезженной темой, смешивающей в себе мотивы «Золушки» и «Гадкого утёнка» в рамках истории о наставничестве.

В фильме почти нет хороших шуток, интересных сюжетных поворотов и героев, за которых хочется переживать. Более того, сам Молния Маккиун больше не вызывает симпатии, поскольку к нему в середине фильма теряет интерес даже сам режиссёр (или авторы сценария), выводя на первый план нового героя – тренера гоночных автомобилей по фитнесу Круз Рамирез (озвучивает Кристела Алонзо). Она – тот самый «гадкий утёнок», которая мечтает стать гонщицей, но ей все вокруг говорят, что у неё нет шансов. И глядя, с каким старанием создатели «Тачек 3» проталкивают эту героиню на первый план, пытаясь сделать её реально интересной или хотя бы забавной (но у них не получается ни то, ни другое), на ум приходят не совсем обоснованные, появившиеся после выхода «Моаны» споры о «навязываемой» современной индустрией феминизации в кино. Но одно дело показать действительно оригинальную и самобытную героиню с ориентированной на свою культуру предысторией и ярким характером, а другое – Круз Рамирез, у которой яркая только окраска.

Лассетер, ограничившийся на этот раз полномочиями продюсера, обещал, что новая часть будет в духе первой. Но обещать – не значит знать, как воплотить всё это. Во-первых, они почему-то решили превратить мультфильм в полномасштабную дань уважения Доку Хадсону (герою, которого озвучивал Пол Ньюман в первом фильме). Ньюман скончался в 2008 году, и из уважения к актёру его персонажа решили не включать в «Тачки 2», ограничившись уважительными упоминаниями (например, назвав в его честь один из престижных турниров). Здесь же видно отчаяние создателей «Тачек 3»: они понимают, что возвращать Дока Хадсона – перебор, однако никак по-другому связать с первым фильмом не могут, поэтому решили обойтись многочисленными флэшбэками и тёплыми упоминаниями в адрес героя в каждой пятой фразе. По логике, подобный трибьют герою должен был быть во втором фильме, а в третьем как раз с такой же теплотой и любовью нужно было провожать на покой Молнию Маккуин, но нет – лучше нам ещё раз рассказать детскую байку о сказочных амбициях. Второй отчаянной попыткой вернуть свой 2006 год в фильме Брайана Фи стала почти полностью скопированная развязка финальной гонки первого фильма только с другими акцентами и другой расстановкой сил (авария Кинга и благородный поступок Маккуина). И кстати, та авария была результатом действий героя по имени Чико Хикс, грубого и вероломного антагониста первой части. Признаться, он был так себе, но хотя бы был – в третьем фильме даже нет нормального злодея: просто высокомерный и до боли скучный Джексон Шторм (Арми Хаммер) и серый как его окрас бизнесмен Стерлинг (Нэйтан Филлион).

Вторые «Тачки» ознаменовались кризисом идей шпионского жанра, что было не так плачевно для студии. Третьи же – указывают на кризис идей Пиксар, нагло ударяясь в самоповторы, причём, не только лишь собственной первой части, а шедеврального и эталонного триквела «Истории игрушек», в которой тема смены поколений приобрела не какой-нибудь локальный характер, а стала универсальной серьёзной притчей о взрослении. Во всём, в чём однажды преуспела третья «История игрушек», третьи «Тачки» проваливаются, не способные даже удивить коронной особенностью Пиксар – своей невероятной и улучшающейся от фильма к фильму анимацией (которая здесь всё так же красочная и яркая, но не заставляющая замирать в восхищении). С выходом прошлогодней «В поисках Дори» Стэнтона и МакЛэйна вера в качественные продолжения оригинальных историй от студии Пиксар снова окрепла и получила наглядное обоснование, но Брайан Фи своей картиной опять наполняет зрительские сердца сомнениями, развеять которые придётся попытаться кому-то поинтереснее, чем антропоморфным автомобилям, например, семейке с суперспособностями.