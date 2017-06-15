Смысл революции в России состоит в том, чтобы отдать синицу и пойти ловить журавля.

Иногда получается убедить в этом людей, а иногда – ни в какую.

В восьмидесятые годы двадцатого века русский человек за журавлем побежал.

Фантастическая, несусветная демагогия той эпохи – давайте, мол, разгоним партию, отменим большую страну, выведем отовсюду войска, раздадим людям в спортивных костюмах заводы, и сразу настанет счастье, настанет сплошная Америка и рай на земле, – ударила в голову тогдашнему простодушному человеку, и он бросил свою синицу и рванул далеко-далеко, куда-то за горизонт, широко раскрыв руки и жадно растопырив пальцы.

Чем дело кончилось – всем известно.

Но сама эта нелепая вера, что вот он, журавль, летит, видишь, летит, сейчас мы его ка-ак схватим за хвост, – она тогда была.

А сейчас нет этой веры.

Русский человек, разбив себе голову, поумнел.

Он понимает, что на место одних жуликов – старых и скучных – могут торжественно въехать только другие жулики, дерзкие и голодные, что его печальное, чего уж там, положение в случае резких перемен станет просто невыносимым, что на смену глупости и гадости может прийти война и разруха, что нельзя просто взять и заменить всех плохих людей в государстве на хороших, так, к сожалению, не бывает, что насморк не лечится гильотиной, то есть лечится в некотором роде, а все-таки лучше не надо.

Что журавль – нарисованный.

Он никуда не летит.

И когда козел-провокатор, выученно размахивая руками, агитирует:

- Давай, побежали! Рванем, а? На площадь, за все хорошее!

Русский человек, глядя на него своими холодными северными глазами, роняет:

- Отстань.

- Ну ты чего! Против воров же! Против тирана! Честное государство за 48 часов! Гляди, гляди, журавль!

- Отстань.

И смотрит на свою синицу – смешную, мелкую, вымокшую под бесконечным дождем.

Ну что, подруга. Жива?

Да ты не бойся, я тебя никому не отдам.

Будем выживать вместе.