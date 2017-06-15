О творческой интеллигенции

Главное для них – стать людьми мира. Это как для х..ов получить безвиз. Приняли чтобы значит, в цивилизованную семью народов.

Так и для наших режиссеров, художников, писателей.Создать продукт ( на бесплатные деньги в “этой стране”, подаренные быдлом) и презентовать этот шедевр на Западе. В рамках цивилизованной культуры. Например, спектакли Серебренникова. Глупые, наглые, скабрезные. Но ведь к этому и шел. Думаете , легко себя ломать было?

А Женя Миронов? Трогательный голубоглазый лейтенантик из “Анкора”?

Вот зачем ему российская слава? Старо, как мир.. А вот когда избранные начинают вяло похлопывать на итальянских, или тем паче швейцарских, тусовках – это зримо.

Когда свой Президент медаль вручает – можно и покочевряжиться. Сообщить ему о кровавой диктатуре в отношении трепетного Серебренникова, а когда некто из мировой киношной тусовки небрежно по спине проведет да липко на ягодицы прищурится – это да. Это успех.

Говорить о зависти к успешным артистам Запада, и об их денежных гонорарах – не стоит. Иные наши звезды-артисты имеют поболе. И из бюджета им дают, и сами лапками вертят.

А вот мечта об успехе на Западе – все перевешивает. Как у х..в о безвизе. И ненужно, и затратно, и работать там смогут только переставляя софиты, так как с языком туго. Да и талант – не тот. Но ведь все равно.. На генном уровне такое пресмыкательство.

И ведь все готовы положить во имя. Честь, совесть, успех.

Для чего, зачем? Умом артистов не понять. Спинным мозгом , что ли мыслят? Гибким позвоночником обладают? Ведь активно пилят сук, на котором сидят.