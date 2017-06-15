{ 15 июня 2017 }

Мысли о главном

Рубрики: [Фейсбук]  

С соседом общался. Левосторонним. В Пушкинских Горах. Дедом Виталиком.
Так вот. Волнуется дед Виталик. Говорит, что рыба с головы гниет. Это он о майданах и майданчиках в Москве и Питере.

А еще говорит, что так хорошо никогда не жили – он зятю машину купил, и сыну на квартиру собирает. Да и себя со старухой не обидел – стеклопаКеты поставил, теплый санузел в доме.

И больше всего его волнует, что беспорядки начнутся. Как на Украине. Потому что этих крыс ничего не учит. Опять страну перебуробить хотят, американцам на откуп отдать.

И он бы задал единственный вопрос Президенту – почему с этой наглой шушерой миндальничают? Почему не высылают их из страны? почему штрафами не гнобят?

Если дали русскому человеку вздохнуть, жизни порадоваться – почему эту сволочь терпят?

Ничего на это я ему не сказал. Потому как солидарен. Доколе? Ну нельзя столько паразитов на загривке носить – голова уже пригибается.

Ингвар Коротков


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