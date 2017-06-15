Как живет простой люд в Псковской губернии

Это я к воплям о нашей нищей глубинке. Сидит вот такой взъерошенный радетель о простом народе и клавиатуру грызет – как до сердец достучаться , как донести страшную правду до сытых горожан – мор, что ли придумать? старушек голодных по обочинам дорог?

Итак, мой левосторонний сосед. Дед Виталик, пенсионер.

С нищенскими пенсиями. Он – 15 тысяч – отработал в ЗаготЛесе нужный стаж. Это как раз 30 бутылок водки. Хорошей. У супруги пенсия -9 с половиной тысяч. На закуску.

Но – не пьют. Некогда. По праздникам только и после бани. Потому как хозяйство и огород.

Пенсию откладывают на книжку – с процентами. Под 6 процентов.

Питание – все свое. Только молочное да конфеты покупают. Да торты разные. Еще хлеб.

Парник – с помидорами и огурцами с перцем. Картошки засаженной – 20 соток. Это четыре тонны картошки. Тонну себе. Три – в загот. фирму. По 10 рублей кг. 30тысяч от картошки каждый сезон, а то и 50 – как получится.

Два хряка – на откорме. Это около ста тысяч в декабре.

Осенью сдают лисички (грибы) свежие по 70 руб.за кг – с зятем собирают на островах – по тонне. 70 тысяч. Меня обещал взять, места показать.

Очень переживает, что яблоки перестали закупать, да клубнику, да крыжовник. Все приходится на корм свиньям оставлять.

Это мне дед Виталик подробно обсказывает, пока я свое сено на газонах сгребаю.

Вот так и получается, что и сыну на квартиру скопили, и дочке на машину. Те только за границу катаются на свои – отдыхают..

Вот так и живет нищий народ по селам и деревням. Просто с рукой на папертях стоит. Ждет, когда Навальный их от террора освободит и вернет в благословенные 90-е.