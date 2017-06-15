Когда я первый раз услышал “РУССКОЕ БЫДЛО”?

Лет сорок назад. Из уст славного Макаревича. Вернее, его двоюродного брата. Есть у него такой. Очень талантливый. Но о нем мало упоминают. Он тогда вязал спицами. Длинные унылые балахоны и какие-то трубы.

Марина Принцева ( известный художник, основатель питерской школы лоскутной вышивки) тонко усмехалась – а его-то зачем сюда, в галерею “Борей”? Это ж позорище.. В смысле – позорище и он сам и его работы.

Занималась этим юная журналистка – выбивала финансирование на “таланты”, искала моделек и т.д. Я осуществлял технические работы и смотрел на все со стороны.

На показе Макаревич осерчал – его поставили первым. Впереди Принцевой. Красный и злобный вычитывал журналистку и свистящим шепотом выдохнул ей в лицо ” русская быдлячка..”.

Пришлось потрясти его за шиворот..Но ему и этого хватило- струсил до конвульсий.. Опускаться до банального в ответ “жидовская морда” – не стал.. Потому что тогда мне было абсолютно фиолетово – кто есть кто.

А Макаревич-певец мне нравился, песни мне его тоже нравились…

Но вот оказалось, что пел -то он для “русского быдла”.