Навальнята

В каком-то ролике из вчерашних бройлерный бронеподросток внятным слогом проговаривал: “они украли наши деньги…”

Вот это действительно беда. Объяснить гормональному гомонкулу о том, что “его” денег ещё просто нету в природе, практически, невозможно. Даже те рубли, которые он гипотетически скопил на завтраках – не его. Ему их дали и он их тратит. Те из его ровесников, кто зарабатывает себе на девайсы в Макдоналдсе вчера несли трудовую вахту со словами “свободная касса”, а юные протестанты лишь бойко цитируют услышанное родительских кухнях.

Им невозможно объяснить про понятие “заработать”, картинка мира перломилась и они пребывают в полной и святой уверенности, что правы. Государству предстоит найти слова и методы объясняющие этому поколению природу труда и заработка. Невозможно, но надо.

Без потрясений это не получится.