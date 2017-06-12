{ 12 июня 2017 }

ЕВГЕНИЮ ДОДОЛЕВУ

Рубрики: [Фейсбук]  

Открой, мой друг, бутылочку бордо,
Не стоит душу в этот день неволить.
Сегодня элегантный лев Додо
Обязан двести грамм себе позволить!

Он заслужил с утра бокал вина
И дымные сигарные колечки,
Поскольку он работал до хрена
И может отдохнуть у тихой речки.

Уже кудрявой жизни варьете
Нетрезвых песен приглушило звуки,
Зато опять пристроено котэ
В хозяйские и ласковые руки,

И снова продолжается эфир
Калейдоскопом мнений и суждений,
Но свежий гость и новый взгляд на мир
Уже не сменят прежних убеждений.

И модная рубашка от Dior,
И для испанских солнц очки от Prada
Не заслонят ни старый школьный двор,
Ни шумный коридор “Московской правды”…

Ну что с того, что нам не молодеть,
Что мы пыхтим, как НПЗ Капотня?
И надо трезвым в студии сидеть
Неделями, годами… но сегодня

Согласно Резолюции ООН
За номером две тысячи пятнадцать
Махни стакан! The Show Must Go On!
И значит, юность будет продолжаться!

Александр Вулых


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