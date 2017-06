ЕВГЕНИЮ ДОДОЛЕВУ

Открой, мой друг, бутылочку бордо,

Не стоит душу в этот день неволить.

Сегодня элегантный лев Додо

Обязан двести грамм себе позволить!

Он заслужил с утра бокал вина

И дымные сигарные колечки,

Поскольку он работал до хрена

И может отдохнуть у тихой речки.

Уже кудрявой жизни варьете

Нетрезвых песен приглушило звуки,

Зато опять пристроено котэ

В хозяйские и ласковые руки,

И снова продолжается эфир

Калейдоскопом мнений и суждений,

Но свежий гость и новый взгляд на мир

Уже не сменят прежних убеждений.

И модная рубашка от Dior,

И для испанских солнц очки от Prada

Не заслонят ни старый школьный двор,

Ни шумный коридор “Московской правды”…

Ну что с того, что нам не молодеть,

Что мы пыхтим, как НПЗ Капотня?

И надо трезвым в студии сидеть

Неделями, годами… но сегодня

Согласно Резолюции ООН

За номером две тысячи пятнадцать

Махни стакан! The Show Must Go On!

И значит, юность будет продолжаться!