ЕВГЕНИЮ ДОДОЛЕВУ

Открой, мой друг, бутылочку бордо,
Не стоит душу в этот день неволить.
Сегодня элегантный лев Додо
Обязан двести грамм себе позволить!
Он заслужил с утра бокал вина
И дымные сигарные колечки,
Поскольку он работал до хрена
И может отдохнуть у тихой речки.
Уже кудрявой жизни варьете
Нетрезвых песен приглушило звуки,
Зато опять пристроено котэ
В хозяйские и ласковые руки,
И снова продолжается эфир
Калейдоскопом мнений и суждений,
Но свежий гость и новый взгляд на мир
Уже не сменят прежних убеждений.
И модная рубашка от Dior,
И для испанских солнц очки от Prada
Не заслонят ни старый школьный двор,
Ни шумный коридор “Московской правды”…
Ну что с того, что нам не молодеть,
Что мы пыхтим, как НПЗ Капотня?
И надо трезвым в студии сидеть
Неделями, годами… но сегодня
Согласно Резолюции ООН
За номером две тысячи пятнадцать
Махни стакан! The Show Must Go On!
И значит, юность будет продолжаться!