о российской специфике

Две сестры, когда -то очень близкие, разругались в пух и прах. Одна – либералка по мужу ( он из писателей серии Сорокина и Улицкой, но пожиже). Вторая – патриотка, бизнес-леди. Хозяйка своего немаленького дела.

И раньше искры проскакивали, потому как одни с хлеба на квас – и им все плохо в “этой стране”. И это все из-за угнетения писателей и свободомыслящих людей – плохо им платят за свободу мыслей. А могли бы..

И вторая – мотается, миллионными делами ворочает и имеет совесть говорить, что только в “этой стране” можно бизнес делать – пока и налоги подъемные, и ниши не заняты..

Но одно , что их объединяло, этих двух сестер – их сыновья. На которых были брошены все финансы, репетиторы и т.д. И успешно засунутые в Москву. В институты.

Которые они и бросили – ни желания не было, ни способностей.

У “либералов” сын уже год ищет работу. Мама поносит страну, правительство, которое все разворовало, поэтому такая безработица. Нет хороших должностей “генеральных директоров” или “просто директоров”. Некуда талантливым парням устроиться. Не в армию же идти? И платит врачам за признание у сына – сахарного диабета. Как отмазку от армии.

Бизнес-вумен, наоборот, сама позвонила в военкомат и предложила поскорее забрать сынулю в армию. А то призыв кончится. В надежде, что ему там мозги вправят.

На этой почве и разругались. Друг дружку дурами обозвали. И последними суками.

Родственники тоже возбудились. Винят олигархиню, дескать, не мать, а ехидна.. Да и вообще – кровопийца на теле народном.. Ни одного родственника к себе на работу не взяла – типа, мне работники нужны, а не родственники..

Мне их обеих жаль.. я их еще по молодости – красавицами помню..

И ведь что жизнь делает – как характеры меняет.. Одни – закаляет, другие – плесени отдает на съедение..