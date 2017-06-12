Позвонила тут бизнес-вумен. И задумчиво так – у тебя, типа, нет никого знакомых в военкомате?

Я даже несколько растерялся – как так? я о тебе даже в ФБ написал – как ты , состоятельная женщина, вместо того, чтобы послать сына куда-нибудь в Англию или Чехию на полгодика, чтобы от армии отмазать – ты его , наоборот , в армию отправляешь .. . И очень многие порадовались за наш патриотический бизнес. А ты все-таки ищешь знакомства – для отмазки?

Она тяжело вздохнула. “Нет, – говорит, – только не падай под стол.. Ищу знакомство для отправки в армию. Ибо у них уже мест нет.. Призыв заканчивается 26 июня. Полный комплект уже. Но обещали чем-то помочь.. хотя вряд ли.. вот так.. Обещают, что осенний призыв будет более расширенным.”

И тут я – выпал в осадок.. Вот как у нас сейчас. Думаю, скоро родители будут очередь занимать с начала призыва, номерки на руках писать, ругаться – вас здесь не стояло.. А кто-то понесет конвертики мимо очереди.. создадут свою коррупционную систему. И потребуют вернуть прежний срок службы – 2 года и 3 – в ВМС.

Вот она – ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА АРМИИ.