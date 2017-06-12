{ 12 июня 2017 }

Толстой weekend

Рубрики: [Фейсбук]  

Дураки и дороги- вечная российская проблема.. Ладно, дороги все-таки налаживаются.. Но с дураками – сложнее. Они еще больше распускаются . Как махровые маки. Или еще что-нибудь махровое, затейливо-закрученное..

Смотрю ТВ – новости. А там с гордостью объявляют, что начинается Толстой weekend (!!!) . И будет много замечательных диджей сетов! А стартап уже в пятницу..

То есть по русски – неделя Толстого или выходные с Толстым – это сермяжно выглядит.. Начало – тоже кондово.. Надо стартап..

Вот диджей сет – это я не знаю.. убей Бог.. множесто ведущих? или как?

Сплошная иностранщина.. явно не толстовщина..

Боюсь, что нынешние телевизионные интеллектуалы несколько попутали Толстых. Вряд ли Лев наш Николаевич был счастлив диджей сетом..

А вот дядюшка его – Толстой-Американец – вполне.

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен.
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он,
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор
И теперь он, слава богу,
Только что картежный вор.

Это Пушкинская эпиграмма..

Но разве ж телевизионные “манагеры” об этом знают?

То, что нынешние директора – потомки Толстого – не протестуют против американщины стартапов в Ясной Поляне – меня не особо удивляет.

Ибо эта поросль пошла явно в Федора Толстого Американца. Об чем они и не скрывают..

Ингвар Коротков


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