А ведь господа либералы напрасно себя господами назначили. Хоть и каждый из них на голубом глазу заявляет о “дворянских корнях” ( даже у Собчак, оказывается они есть.. на конюшне, что ли?). Но природу не обманешь.

Как у потомственных алкоголиков – эволюционные черты налицо. У алкоголиков – рахитичные животы, низкий рост и кривые ноги. А у либералов – ярко выраженная выпирающая всеядная нижняя челюсть, некрупные глазки-буравчики с дефектом и тело – несвежего матраса, аморфно-безликое.

Эта всеядная челюсть говорит о желании ухватить, вырвать свой кусок. Любой ценой. И вожделенно его заглотнуть.

Кстати, мне рассказывал работник обслуживающего пула в Мариинском дворце ( Петербург) насколько отвратительно “вкушали пищу” важные демократы. Собчак – неряшливо и мгновенно, забрасывал в рот все, что стояло рядом. Жадно пережевывал. Венедиктов, пережевывая, стекленеет – он весь там – в переваривании. Затем начинал общаться, брызгая слюной и едой.. Новодворская чуть ли не урчала, причмокивая и причавкивая..

У меня тут же встает картинка, как чуть не падал в обморок герой Уэллса, который вблизи увидел как насыщается инопланетянин кровью человеческого тела..

Вот и я о том же. Все -таки они рептилоиды. Не спрячешь это..