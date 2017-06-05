Прозрачные люди

Дельфин (Андрей Лысиков) никогда не споет, не пробубнит, не прошепчет, не прошипит:

“Сжать топорище заранее,

Левую руку – к ножу,

Я на такие свиданья

С по’лой поло’й не хожу”;

он из другого теста, у него другие мозги, другая моторика.

Найк Борзов тоже не сможет, у него психика пластичная.

В альбоме Дельфина “Она”, который, я считаю, недооценили, если вообще слушали, главное – не многофигурные композиции, а сантименты и ритмический каркас.

У Борзова другой инструментарий, никаких гвоздей с молотком; почти интимная интонация, заключенная в сюрреалистическую оболочку; он не считает необходимым регистрировать диаграмму душевного состояния оглашенно, через ор и горячую лексику.

Положительно удостоверяю: мельтеши эти двое на Первом канале, они бы тоже, как Баста, собрали бы полный “Олимпийский”,

Как сказала в Госдуме несмешным людям смешная девочка Саша Спилберг: “Я прозрачна с 13 лет”.

А Баста для меня был прозрачен и до “Голоса”, я всегда про таких парней все понимаю с первых звуков.

Музыкальная индустрия наша настолько убога, что не только Василий Вакуленко, а даже, если затяну завтра абсолютную фигню, про меня тоже напишут (а не напишут – проплачу): “…ворвался в мир пластиковых звезд, принеся с собой вкус и запах реальности”; вот насколько все плохо.

У Дельфина “жизнь уходит в слова”, Борзов не любит хипстеров и не принимает религию, считая и ее, как и тиви, наркотиком, Баста играет словами все более небрежно и наверняка до невозможности набожный.

Начав с коллизии “трусохвостики против амбалов в подворотнях с “дай закурить”, он явил себя на Первом и спел “Выпускной” (“Медлячок”), обнаружив сиротский тембр и отсутствие “печати проклятия внутренней сдержанности”. То есть из сермяжного “кучера первой гильдии” он сделался, почитай, этуалью.

Одна песня «Чудо” (из названного альбома) Дельфина перевешивает и концерт ВВ в ангаре, и шоу “ГОЛОС”.

Куда ни Дельфин, ни Борзов ни в жисть бы не просочились, рожами не вышли, слишком герметичные, слишком интересуются музыкой, ишь, какие затейливые, не приемлют диспозиции “и вашим, и нашим”, в моей стране, чтобы собрать “Олимпийский”, выпендриваться не надо, надо быть гуттаперчевым, а это умеет один Баста, правда, что подтверждает теорию о его гибкости, называет это “талантом стилизации”.

То не Баста собрал “Олимпийский”, но товарищ Эрнст К.Л., наш главный – когда надо – рэпер.