«Чудо-женщина»: Сильный слабый пол

Ещё со стадии анонса «Чудо-женщина» никак не могла не вызывать изрядную долю скепсиса в адрес своего существования – предыдущие попытки «женского» супергеройского кино успешными назвать не получалось, да и выглядел фильм как очередной проходной блокбастер, призванный закрыть дыру в прокатном графике и собрать внушительную кассу на громком имени жанра. И тем страннее было после знакомства с «Чудо-женщиной» ощущать, что это один из самых осмысленных современных кинокомиксов, который способен одновременно подать и зрелища для наслаждений, и хлеба для размышлений.

Секрет успеха прост – «Чудо-женщина» проста, наивна и бесхитростна, как и сама героиня. В кои-то веки в фильме от DC нас не нагружают массой сюжетных арок и поворотов, а подают довольно бесхитростную историю. И – надо же! – это работает, и у режиссёра Пэтти Дженкинс получается равномерно на протяжении всей картины поддерживать интерес к ней, несмотря на сравнительно малое количество экшен-сцен. Такими темпами в «Чудо-женщине» и эмоциям место находится, а зритель даже может их разделить вместе с персонажами, благо поводы для их выражения из пальца не высосаны. Одним словом, фильм выдержан в лучших традициях Marvel – без лишнего нагнетания. Видимо, это единственно верный подход к реализации массовых кинокомиксов.

Персонажи в «Чудо-женщине» достаточно колоритные, хоть и малость стереотипны. Вкупе с главной героиней они создают особую атмосферу какого-то незримого единения, которое и нарушать посчитается кощунством. Суровые сражения Первой мировой войны, охватываемые в массовом кино довольно редко, разбавляются неплохим юмором и трогательным сюжетом социализации Дианы Принс, постепенно познающей суть человечества. И вместе с этим «Чудо-женщина» поднимает важную тему мира и войны, пытаясь донести до зрителя благородный посыл пацифизма. Даже сверхъестественное божественное вмешательство не искажает суть миссии.

Но тем не менее фраза «всё познаётся в сравнении» никогда не устареет. Очень мала вероятность, что «Чудо-женщина» воспринималась бы так позитивно, не будь предыдущие супергеройские эксперименты Warner Brothers столь спорными. Диане Принс попросту трудно отделаться от довольно пахучего шлейфа в виде «Бэтмена против Супермена» и «Отряда самоубийц» – не выходит не сравнивать прошлогодние объекты нападок критиков с первым действительно хорошим со всех сторон фильмом расширенной вселенной DC. И если абстрагировать «Чудо-женщину» от бедных родственников, она уже не покажется такой замечательной – проблемы у фильма всё ещё имеются. Однако даже затянутое повествование, пафосные диалоги и очередной слитый злодей не могут испортить общее положительное впечатление от просмотра.

Главная заслуга «Чудо-женщины» заключается вовсе не в том, что это первый качественный супергеройский фильм с женщиной на позиции фронтмена. «Чудо-женщина» делает призвание «супергерой» бесполым – фильм показывает, что гендерная принадлежность не играет никакой роли на этом поприще, важен лишь дух воина. И очень легко было пересечь тонкую грань – достаточно было попросту сделать тенденциозный фильм про превосходство женской натуры над мужской (какой картина и ощущалась в процессе продвижения). Но в «Чудо-женщине» хорошие и плохие, хоть и обставлены с максимализмом, изначально не предвзяты. Здесь нет понятию «гендерное неравенство» – есть лишь борьба добра со злом. Это ли не торжество феминизма?

Именно после «Чудо-женщины» студия Marvel может начать нервно морщить лоб. Именно с неё начинается череда супергеройского кино DC, которое может нравиться не ограниченному числу избранных людей, а именно большинству – для кого, собственно, фильмы и создаются. Это особо не выдающийся кинокомикс – но это кинокомикс, сделанный качественно и по добротным лекалам, что уже немало. А вишенкой на торте «Чудо-женщины» является её обособленность от других фильмов супергеройского мира DC – вовсе не обязательно смотреть предыдущие картины от Warner Brothers, чтобы вникнуть в суть. «Чудо-женщиной» вполне успешно можно начать знакомство с миром, где существуют Супермен и Бэтмен – пока что это лучшая часть вселенной.