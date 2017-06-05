{ 5 июня 2017 }

Александр Кутиков и «Нюанс»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ: АЛЕКСАНДР КУТИКОВ И «НЮАНС»

Ветеран «Машины Времени», композитор. вокалист, бас-гитарист, саундпродюсер и издатель Александр Кутиков вырос на классической музыке. Это потом были The Beatles и все остальное – и в наши дни Кутиков пристальнее остальных «машинистов» следит за всеми новинками, но все равно слушает в основном классику. Отсюда, кстати, и его тяга к сильным мелодиям. которые легко становятся хитами от самого первого «машиновского» «Продавца счастья» 1972 года, через «Поворот», «За тех, кто в море», «Ночь», «Там, где будет новый день», «Дорога в небо», «Спускаясь к великой реке» до свежайшей «Сорок лет тому назад» с альбома «Вы»… там долго можно перечислять. И это еще мы не затронули три его сольных альбома, просто переполненных мелодиями. Тем не менее, на «классическую» площадку Кутиков не выходил никогда – если не считать разового эксперимента с той же «Машиной» Kremlin Rocks!, где песни самой главной российской группы прозвучали в симфонических обработках Миши Рахлевского. И вот, 16 ноября Александр Кутиков и группа «Нюанс» выйдут на сцену Театрального зала Московского Международного Дома Музыки – с большой программой, составленной из лучших хитов, написанных Александром в составе «Машины Времени» и вне ее!

Впрочем, оркестровых экспериментов ждать не стоит. Будет РОК! Свои редкие (в силу занятости всех музыкантов в «Машине» и других проектах) концерты Кутиков и «Нюанс» обычно дают на клубных или открытых площадках – именно потому что они «рубятся», и эту группу трудно слушать сидя. Усидит ли публика ММДМ на своих местах? Посмотрим! Будут ли новинки? Посмотрим! (кое-что совсем новое в запасе у Александра есть, а уж сколько неигранного старого!) Ждать ли других сюрпризов? Посмотрим! Александр Кутиков (вокал, акустическая гитара), Павел Титовец (соло-гитара, бэк-вокал), Николай Горенко (бас), Сергей «DJ Механик» Миланин (клавишные, бэк-вокал), Дмитрий Кричевский (барабаны) ждут вас 16 ноября в Театральном зале Московского Международного Дома Музыки!

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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