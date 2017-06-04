13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, VEGAS CITY HALL: АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ, ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС, АЛЕКСЕЙ КОРОБКОВ, ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, ЮРИЙ СМОЛЯКОВ. ВОТ ТАКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ!

Весной 1979 года Алексей Романов, Евгений Маргулис и Сергей Кавагоэ создали группу «Воскресенье». Это знают все.

Осенью 1979 Маргулис из группы ушел.

Зимой 1980 вернулся.

Летом 1980 ушел.

Весной 1994 Романов и Маргулис (плюс Андрей Сапунов, Михаил Шевяков, Алексей Макаревич) воссоздали группу «Воскресение»

В 2004 Маргулис опять ушел. Теперь, кажется, окончательно.

Но важно не это.

Главное то, что всю дорогу оба музыканта остаются друзьями. Вне зависимости от того, вместе они играют или порознь. А за сорок лет знакомства они пересекались не только в «Воскресении» – но и в «Араксе», «СВ», на юбилеях «Машины Времени», на съемках программы «Квартирник», да мало ли где! Маргулис мог просто зайти к старым приятелям на какой-нибудь клубный концерт и расслабиться в зале, а потом выйти на «Все сначала». Так вот, тринадцатого октября гостей «Вегаса» ждет такая же дружеская вечеринка: нынешний состав группы «Воскресение» (Алексей Романов – гитара, вокал, Алексей Коробков – барабаны, Дмитрий Леонтьев – бас, Юрий Смоляков – клавишные, бэк-вокал) выйдет на сцену вместе с Евгением Маргулисом и специальным гостем – Михаилом Клягиным. И будут петь песни, написанные вместе и по отдельности за эти сорок лет.

Будет ли эта история иметь продолжение – не знаем.

Но эти полтора-два часа (или сколько пойдет) вам точно будет хорошо.

Вот такое «Воскресение»!