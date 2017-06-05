«Чудо-женщина»: Ты спасёшь людей, а я спасу человечество

После фундаментального и величественного по своему замыслу нового представления одного из величайших супергероев всех времён, после грандиознейшего по своей вывеске супергеройского сражения эпических масштабов, после оригинального и дерзкого по своей задумке фильма про отъявленных суперзлодеев на большие экраны выходит четвёртый и, пожалуй, наименее амбициозный фильм производства DC, а также, возможно, ещё и далеко не самый ожидаемый блокбастер 2017 года. Но одно дело – годами/месяцами томиться в предвкушении нового фильма по комиксам или каким-то другим фантастическим мирам и получить в результате огромную порцию разочарования и несбывшихся надежд. Другое дело – усвоить горький опыт, невольно набраться скепсиса, снизить ожидания до нуля и получить в итоге «Чудо-женщину» Пэтти Дженкинс, лучший фильм вселенной DC на сей день, а заодно, вероятно, и главный блокбастер этого лета.

Придуманная в 1941 году писателем Уильямом М. Марстоном, являющимся вдобавок психологом и изобретателем детектора лжи, Чудо-женщина только сейчас получила свой первый полнометражный фильм, предназначенный для широкой аудитории. История происхождения этого персонажа искусно сочетает в себе вымысел и реальность, противоположность которых в фильме подчёркнута ещё и за счёт визуальных решений. Яркий, солнечный остров Темискира, населённый амазонками из древнегреческих мифов и атмосферой благополучия, сталкивается с тёмной и мрачной реальностью, погрязшей в пучине Первой мировой войны и пропитанной разрухой. Наша героиня, Диана (Галь Гадот), выросла и обучилась всему на Темискире, куда одним днём неожиданно угодил пикирующий британский лётчик-шпион Стив Треверс (Крис Пайн), а с ним полчище враждебно настроенных немцев. Так над солнечным островом неожиданно нависла серьёзная угроза, исходом которой стали потери среди амазонок, а также окончательное решение Дианы вмешаться в ход мировых событий с целью положить конец этой страшной войне, по её мнению, развязанной самим богом войны – Аресом.

Пэтти Дженкинс стала первой женщиной-режиссёром крупного голливудского блокбастера с титульным героем женского пола. Может показаться странным, но «Чудо-женщина» лишь второй её полноценный фильм с 2003 года, когда вышел дебют Пэтти – драма «Монстр» с абсолютно неузнаваемой Шарлиз Терон в главной роли, собравшей в тот год абсолютно все награды, от лучшей актрисы на Берлинском кинофестивале до Золотого глобуса и Оскара (воистину это феноменальное актёрское перевоплощение, одна из сильнейших женских ролей в истории кинематографа). Но между её дебютом и «Чудо-женщиной» Дженкинс уже предлагали поработать над крупным блокбастером по комиксам, и это должен был стать «Тор 2», негласно считающийся одним из слабых фильмов киновселенной Марвел. У Дженкинс в отличие от назначенного потом Алана Тейлора было другое (и что главное, своё) видение сиквела: она собиралась поставить в центр истории взаимоотношения героев Хэмсворта и Портман, развивая их на манер «Ромео и Джульетты». Очевидно, после разногласий с Марвел Пэтти не до конца отбросила эту задумку, поскольку в «Чудо-женщине» большую роль играют отношения героев Гадот и Пайна. Более того, эта парочка крадёт зрительские сердца и оставляет их у себя теперь уже навсегда.

Между Дианой и Стивом химия такая, что не снилась ни Супермену с Лоис, ни Харли с Джокером, ни многим другим персонажам современных кинокомиксов. Хотя мы уже не раз видели, как Пайн крадёт фильмы, иногда даже появляясь далеко не на первом плане, здесь всё же ему не удаётся затмить Галь Гадот, поскольку эта израильская актриса в «Чудо-женщине» – настоящее открытие и откровение в одном флаконе. Не демонстрирующая в актёрском плане с момента своего первого появления в большом кино (это был четвёртый «Форсаж» в 2009 году) ничего выдающегося или даже намекающего на присутствие в ней актёрского таланта, Диана в её исполнении – это ни больше ни меньше настоящий прорыв. Гадот в этом фильме великолепна, артистична, обаятельна и невероятно интересна как героиня. Её портрет чистейшей невинности и благородства, искренней веры в любовь и гуманность людей столь же убедителен, сколь и показанная отвага, помноженная на героизм и стремление к справедливости, что движут её самыми чистыми побуждениями. Её героиня живая, настоящая, это чувствуется в каждом кадре с ней. В ней нет фальши, как и в герое Пайна, у обоих глубоко прописанные персонажи, которые буквально живут на экране, и этим они и очаровывают. Плюс ко всему, яркие диалоги и непринуждённый юмор явно идут фильму на пользу.

В какой-то момент осознаёшь, что кроме Гадот и Пайна никого больше и не надо в этом кино, однако трудно не отметить других, весьма именитых актёров и актрис. Так, например, главной наставницей юной Дианы стала генерал Антиопа в исполнении Робин Райт, а Дэвид Тьюлис сыграл партию сэра Патрика из британского совета. Также наших двух протагонистов в какой-то момент начинает сопровождать импровизационный «отряд самоубийц» в лице странноватого Чарли (привет, «Кочерыжка»), неугомонного, болтливого Самира и сурового индейца по прозвищу «Шеф».

Несмотря на свой шарм, увлекательность и невероятную атмосферу, «Чудо-женщина» в какой-то момент слегка оступается и наступает на те же грабли, на которые в этом же самом году умудрился наступить абсолютно противоположный по духу, форме и содержанию кинокомикс. Речь идёт о «Логане» Джеймса Мэнголда – казалось бы, последнем фильме, с которым можно додуматься сравнивать «Чудо-женщину», однако всё же у них одна общая структурная параллель. Оба зиждутся на мифологии (мифология людей икс и мифология Древней Греции, соответственно), но развиваются лишь в условиях суровой реальности. Если «Логан» представляет собой реалистичный нео-вестерн, медитирующий на темы смерти, то «Чудо-женщина» показывает реалии войны, рассуждая на этом фоне о гуманности. Формула максимальной отчуждённости от стандартных кинокомиксов «Логана», его максимальная жанровость и аутентичность слегка дают трещину, когда в сюжете появляется выращенный в пробирке бессмертный клон главного героя – сюжетный поворот, от которого за версту несёт той самой «комиксностью», от которой Мэнголд так жаждал избавиться (и у него бы получилось, будь это не Х24, а, например, заявленный ранее Саблезубый). У Пэтти Дженкинс этим элементом «комиксности» является появления Ареса и финальная битва с ним, хоть и сделанная в стилистике «Бэтмен против Супермена», но всё же до боли клишированная. Если судить в целом о картинах, «Логан», конечно же, работа более монументальная, но в данном моменте оправдания скорее найдутся к работе Дженкинс, так как Арес всё-таки персонаж изначальной мифологии, представленной в фильме, следовательно, его появление было обусловлено с самого начала, то есть не будь его – было бы ещё хуже (хотя выход всё же был, если, например, Ареса сделали бы не конкретным персонажем, а чем-то вроде метафоры всей войны). В «Логане» таких предпосылок не было, другими словами, Мэнголду ничего не мешало удержать максимально приближенный к реальности сюжет картины и не надламывать её цельность.

Однако упрекать в 2017 году супергеройский фильм в предсказуемо слитом антагонисте уже даже и не имеет смысла. Злодеи – это главный бич современных кинокомиксов, даже безмерно талантливый Джеймс Ганн совсем недавно это доказал, сведя ужасно харизматичного и интересного Курта Рассела к очередному банальному CGI-плохишу, желающему поработить все миры. Из недавнего лишь братьям Руссо удалось показать замечательного Барона Земо, хоть и у него всё же остался нераскрытый потенциал.

В плане экшена, здесь всё в порядке, его разнообразие весьма радует, а наблюдать за тем, как амазонки вытворяют акробатические пируэты в слоу-мо или же Диана в одиночку идёт против шквала пуль из немецкого пулемёта, можно часами и не отрываясь (особенно под невероятную музыку композитора Руперта Грегсона-Уильямса). Для кого-то боевая система в фильме покажется излишне резкой, как в плане движений, так и компьютерной графики, но тут очевиден ориентир на упорядочение боевой механики во всей киновселенной DC, разработанной в первых фильмах самим Заком Снайдером. Львиная доля негатива по отношению к спецэффектам вызвана как раз финальным поединком с Аресом, откровенно слегка подпорчивающим впечатление. В других же сценах, где присутствует обилие графики, положение спасает операторская работа и грамотная режиссура Дженкинс, не позволяющая потерять связь с фильмом и его героиней ни на секунду.

Преимущество «Чудо-женщины» над теми же «БпС» и «Отрядом самоубийц» в том, что это кино не просто о том, как герои сражаются и избивают злодеев, оно о природе гуманизма в первую очередь. Да-да, это даже не манифест феминизма, как можно было предположить до выхода, хотя роль феминизации в современном кинематографе работа Дженкинс играет также весомую. Фильм является чистейшим и понятнейшим антивоенным посылом, причём, куда больше, чем просто очередное супергеройское кино. Именно поэтому оно куда эффективнее достучится до души и сердца массового зрителя, в то время как «Бэтмен против Супермена» направлен лишь на сердца истинных фанатов, которых Снайдер балует множеством глубоких отсылок и потрясающей визуализацией. Заку надо отдать должное: невооружённым глазом заметно то, как сильно он любит своих героев (и Бэтмена, и Супермена), но вот те не всегда отвечают ему взаимностью (суть проблемы может быть разная – от актёров до малого внимания в сценарии). Однако у Пэтти всё по-другому: Диана – это искреннее и чистое признание в любви Галь Гадот к своей героине, чьё чувство невинности и твёрдая вера больше всего напоминает Кристофера Рива в культовой роли Супермана в 78-м году. Именно с фильмом Ричарда Доннера хочется сравнивать «Чудо-женщину», ведь у Пэтти Дженкинс получилась очень олдскульная, но неимоверно тёплая и уютная лента, увлекательный кинокомикс в лучшем воплощении этого жанра и попросту очень качественное кино с огромным сердцем, о котором большинство блокбастеров даже и не слышали. И да: Гадот – настоящая богиня, доказавшая, что это скорее она нужна «Лиге справедливости», а не наоборот. Ох, лишь бы только её там не испортили…

P.S. Обновлённый логотип студии хоть и выглядит крайне похожим на сами знаете лого какой студии, но смотрится он весьма неплохо. Особенно радует появление Зелёного Фонаря. Хотя бы в заставке, с чего-то же нужно начинать, в конце концов.