«Машина войны»: Нельзя одновременно убивать и помогать

«Ах, Америка. Образец хладнокровия и соразмерных реакций. Ты приносишь спокойствие и доброту в мир. А что ты делаешь, когда войну, которую ты ведёшь, невозможно выиграть ни одним из способов? Что ж, очевидно, ты просто увольняешь одного парня, кто именно, по твоему мнению, не выигрывает, и заменяешь его другим». Так начинается политическая сатира Дэвида Мишо «Машина войны», в которой Брэд Питт играет того самого «другого» парня, поставленного в 2009 году во главе американской военной кампании в Афганистане. Сменив предшественника, не справлявшегося с задачами и установками антитеррористических операций США, герой Питта, генерал Глен МакМэхон, стал одной из самых одиозных фигур в истории внешней политики Америки и одним из ярчайших военных за время президентства Обамы.

Военная карьера МакМэхона складывалась образцово: родился он в семье военных, закончил бакалавриат в военном училище СВ США Вест-Пойнт в 1976-м, школу рейнджеров в 79-м, получил степень по политическим делам и военной истории в Йельском университете. Однако в теле круглого отличника уживалась и личность возмутителя спокойствия, так например, однажды он пытался приклеить зажженную бомбочку к заднице сержанта в военном училище. Но в целом, его любили, как и люди его окружающие, так и солдаты у него в подчинении. После успешной операции в Ираке лично Барак Обама направил генерала в Афганистан, чтобы тот попытался и там навести порядок. Прибыв на место, Глен начинает продвигать свою идеологию, суть которой заключается в том, что «мы не можем победить в войне, поскольку мы даже не ведём её». Разъезжая по военной базе и осматривая происходящее вокруг, генерал говорит своему помощнику: «Не знаю, как тебе, Дэйв, но мне кажется, что все тут со своими этими «Бургер Хаттами» и «Пицца Кингами» позабыли, что они на войне». Но вести войну он намерен крайне нестандартными методами – без использования оружия, ведь как объясняет он юному солдату морской пехоты, нельзя одновременно убивать людей и помогать им. Главная противоречивость его действий в том, что для исполнения его замысла ему нужно ещё 30 тысяч американских солдат в Афганистане. Именно с этого момента интересы генерала и администрации Обамы начинают расходиться в разных направлениях.

Глен МакМэхон – персонаж вымышленный, но за ним стоит реальный человек. Это генерал Стэнли Маккристал, и «Машина войны» – это полностью его история. Не совсем понятно, правда, почему Дэвид Мишо решил заменить настоящее имя Маккристала на вымышленного Глена МакМэхона. Одни источники, близкие к производству фильма, утверждают, это было сделано для того, чтобы избежать потенциальной головной боли с законом и правами на изображение реальных персонажей. Ведь известны случаи, когда такие проблемы действительно имели место, например, из слитых в сеть переписок руководства Sony всплыло, что Марк Цукерберг активно пытался остановить производство «Социальной сети» Дэвида Финчера, а предпринимательница Джой Мэнгано выступала против фильма Дэвида О. Рассела «Джой». Однако, как утверждает близкий к Маккристалу источник, ни Мишо, ни представители Нетфликс или продюсерской компании Питта Plan B даже и не связывались с реальной личностью, стоящей за именем Глена МакМэхона. И это объяснимо, на самом деле, ведь Дэвид Мишо собственноручно адаптировал сценарий, следовательно, он просто хотел иметь больше творческой свободы над сатирой, которую он планировал.

А сатира здесь местами очень едкая и жёсткая. То чиновники показаны фактически полными идиотами, перебивающими друг друга, то военные начальники по связям с общественностью толком ничего не могут рассказать внятно о целях своей миссии перед толпой прессы в Пентагоне, запутываясь в однокоренных словах, и, конечно же, пиарщики, которые ради кругленькой суммы готовы броситься хоть в адское пекло. Досталось не только кадровой, но и экономической стороне военной кампании США в Афганистане. Так, в сцене, где герой Питта спрашивает местного фермера, почему бы им не выращивать хлопок, тот открытом текстом указывает на проблему – Конгресс Соединённых Штатов, который в жизни не позволит, чтобы американские деньги и американская поддержка были направлены на культивацию с/х культур других стран, которые в итоге будут соперничать с продукцией американских фермеров на мировом рынке. «Так что, вместо этого мы выращиваем героин», – заключает афганский фермер.

«Хороший лидер живёт по установленным правилам, великий же – знает, когда их можно нарушить». Это цитата из пособия по лидерству One Leg at a Time, Just Like Everybody Else, которое протагонист умудрился написать во время службы в Ираке. Дэвид Мишо также не упустил возможность высказаться о политических лидерах. Нельзя назвать «Машину войны» протрампистским фильмом, он скорее направлен против кабинета Обамы. Критика его решений и весьма однозначная характеристика тогдашнего президента и его вице даже сейчас порой кажутся достаточно смелыми и громогласными, точно такими же, какие допустил себе Маккристал в присутствии журналиста Rolling Stone. Неудивительно, что режиссёр с таким проектом отправился прямиком на Нетфликс, где поощряется даже самая рискованная авантюра. Вряд ли бы хоть одна голливудская студия решилась на производство «Машины войны», даже в условиях Америки Трампа. Многим американцам сатира Дэвида Мишо покажется несмешной и откровенно глупой, однако больной нерв она уж точно заденет в душе каждого демократа.

Порой же кино всё-таки отпускает карающий сатирический меч и вооружается безобидной иронией. Например, Мишо иронизирует по поводу выборов, вкладывая в уста Питта монолог, в котором он сравнивает медленное движение очереди к избирательной кабинке с маленькими шажочками к свободе, проводя параллель с высадкой на Луну Армстронга (маленький шаг для человека, но огромный для человечества). МакМэхон идёт в резиденцию афганского президента Карзая (Бен Кингсли в очень похожей роли, что он исполнял в третьем «Железном человеке»), а тот лежит в плохом самочувствии на кровати и смотрит по телевизору «Тупой и ещё тупее», что недвусмысленно символизирует лидеров обоих государств.

Хотелось бы, чтобы хронометраж ленты был чуть покороче, а Мишо продержал бы сатирический тон на протяжении всего фильма. Но вместо этого, преодолев две трети хронометража, «Машина войны» начинает немного пробуксовывать, а политическая сатира оттесняется драмой, и в какой-то момент кино вообще вступает на территорию Кэтрин Бигелоу. Единственный минус, который можно простить – это жутко переигрывающий Брэд Питт, перегибающий палку так часто, как он не делал ни в одной другой своей роли. Но даже переигрывает он со вкусом, артистично и крайне забавно. Рассел Кроу, заскочивший на небольшое камео, своим эффектным появлением уж точно бы сорвал порцию аплодисментов, если бы Нетфликс устраивал театральные премьеры. В целом, политическая сатира Дэвида Мишо удалась, ознаменовав собой на данный момент наиболее рискованный проект потокового интернет-сервиса и подарив Питту как актёру самую колоритную комедийную роль со времён «После прочтения сжечь» братьев Коэн, а как продюсеру – очередной качественный проект от Plan B.