{ 27 мая 2017 }

«Спасатели Малибу»: Я на солнышке лежу

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Спасатели Малибу

Удивительно трудно рассматривать «Спасателей Малибу» наравне с другими комедиями, что сейчас крутятся в кинотеатрах – никак не выходит оценить его объективно. «Спасатели Малибу», как и прошлогодние «Славные парни» — жанровое кино, отсылающее нас к сериалам не столь далекого прошлого, особо не отличавшимися качеством и чётко бившими в конъюнктуру зрительского интереса. И раз «Спасатели Малибу» — наследник старых идей, то могут ли быть к нему претензии? Могут, и ещё какие.

Фильм старается быть старомодным и по-хорошему плохим. Дело в другом – а получается ли? И тут можно ответить, что да. С точки зрения стилистики подачи «Спасатели» – хороший релаксатор для мозга, где много океана, ещё больше девушек и харизматичные Эфрон со «Скалой». В совокупности это даёт тот эффект, грубо говоря, неплохого отдыха на пляже, пускай местами и нарисованного с использованием кустарной компьютерной графики. Отдыха бездумного и в чём-то инфантильного. 

Радует и то, что на добрую половину героев приятно смотреть. Взаимодействие Митча и Мэтта (героев Эфрона и «Скалы») хоть и не лишено однобокого юмора, но все же забавно, и наблюдать за таким, предварительно отключив мозг, как минимум смешно. На заднем плане маячат приятные на вид девушки, единственным минусом которых является отсутствие у зрителя желания интересоваться их именами и ролью в истории. Ну и в редких случаях абсурдность играет на руку общему тону фильма, несмотря на большинство попаданий в молоко. 

В «Спасателях» есть элемент (подчеркнём – лишь элемент) детектива. И тут с одной стороны вся история противостояния героев нечестивой нефтяной компании выглядит как пародия, а с другой – по большей части лишена специфичных для жанра приемов, чтобы говорить о «Спасателях» как о пародии в чистом виде. Мало делать антагонистов агрессивными и недалёкими, чтобы сатира состоялась. Всё время однобоко (а на самом деле несмешно) шутить – этого недостаточно, чтобы фильм стал похож на пародию. Невооруженным глазом видно, что не те люди работали над сценарием и не тот жанр они выбрали. Оттого и невозможно определиться – то ли тебе нравится вся это околошпионская история, то ли ты хочешь, чтобы снова показали тех красоток в бикини.

Другой вопрос, затронутый ранее – юмор. Жанр «Спасателей» – комедия, где, в теории, тебя должны смешить, а на деле ты едва ли улыбаешься от двух шуток за весь фильм. В остальное же время смеяться просто трудно, и вопрос не в чернушности или непристойности. Почти у всех шуток есть момент катарсиса – в определённый момент должно стать смешно, но никаких предпосылок к этому не было, голова не расценивает сцену как юморную, и шутки не выходит. Что-то подсказывает, что массовый зритель уже должен был перерасти шутливые споры о том, у кого же из местных мужчин достоинство посолиднее.

Фильм есть за что критиковать – иногда хочется начать шутить самому на весь зрительный зал, чтобы замять навязчивое стыдливое чувство отсутствия качественного юмора. Впрочем, если от «Спасателей Малибу» и правда не ждать многого, то посмотреть их можно, поскольку со своей развлекательной ролью они с натягом, но справляются. С таким же ощущением можно поностальгировать за парочкой эпизодов старого сериала – и в кино идти не потребуется.  

Спасатели Малибу (Baywatch)

Спасатели Малибу Постер

Год: 2017

Жанр: боевик, драма, комедия

Страна: США

Режиссер: Сет Гордон

Сценарий: Майкл Берк, Дуглас Шварц, Грегори Дж. Бонанн

Оператор: Эрик Стилберг

Композитор: Кристофер Леннерц

Художник: Шеперд Франкель, Том Фролинг, Лиза Васконселлос

Монтаж: Питер С. Эллиот

В ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рорбах, Ильфенеш Хадера, Джон Басс

Мировая премьера: 12 мая 2017

Премьера в РФ: 1 июня 2017, «Централ Партнершип»

Продолжительность: 116 мин. / 01:56

Даниил Голубев

Не пароход, но человек. Учится на факультете журналистики РГГУ, любит кинематограф и хочет привить эту любовь зрителю. Считает, что любой фильм — нечто большее, чем «нравится» и «не нравится».

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