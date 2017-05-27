«Спасатели Малибу»: Я на солнышке лежу

Удивительно трудно рассматривать «Спасателей Малибу» наравне с другими комедиями, что сейчас крутятся в кинотеатрах – никак не выходит оценить его объективно. «Спасатели Малибу», как и прошлогодние «Славные парни» — жанровое кино, отсылающее нас к сериалам не столь далекого прошлого, особо не отличавшимися качеством и чётко бившими в конъюнктуру зрительского интереса. И раз «Спасатели Малибу» — наследник старых идей, то могут ли быть к нему претензии? Могут, и ещё какие.

Фильм старается быть старомодным и по-хорошему плохим. Дело в другом – а получается ли? И тут можно ответить, что да. С точки зрения стилистики подачи «Спасатели» – хороший релаксатор для мозга, где много океана, ещё больше девушек и харизматичные Эфрон со «Скалой». В совокупности это даёт тот эффект, грубо говоря, неплохого отдыха на пляже, пускай местами и нарисованного с использованием кустарной компьютерной графики. Отдыха бездумного и в чём-то инфантильного.

Радует и то, что на добрую половину героев приятно смотреть. Взаимодействие Митча и Мэтта (героев Эфрона и «Скалы») хоть и не лишено однобокого юмора, но все же забавно, и наблюдать за таким, предварительно отключив мозг, как минимум смешно. На заднем плане маячат приятные на вид девушки, единственным минусом которых является отсутствие у зрителя желания интересоваться их именами и ролью в истории. Ну и в редких случаях абсурдность играет на руку общему тону фильма, несмотря на большинство попаданий в молоко.

В «Спасателях» есть элемент (подчеркнём – лишь элемент) детектива. И тут с одной стороны вся история противостояния героев нечестивой нефтяной компании выглядит как пародия, а с другой – по большей части лишена специфичных для жанра приемов, чтобы говорить о «Спасателях» как о пародии в чистом виде. Мало делать антагонистов агрессивными и недалёкими, чтобы сатира состоялась. Всё время однобоко (а на самом деле несмешно) шутить – этого недостаточно, чтобы фильм стал похож на пародию. Невооруженным глазом видно, что не те люди работали над сценарием и не тот жанр они выбрали. Оттого и невозможно определиться – то ли тебе нравится вся это околошпионская история, то ли ты хочешь, чтобы снова показали тех красоток в бикини.

Другой вопрос, затронутый ранее – юмор. Жанр «Спасателей» – комедия, где, в теории, тебя должны смешить, а на деле ты едва ли улыбаешься от двух шуток за весь фильм. В остальное же время смеяться просто трудно, и вопрос не в чернушности или непристойности. Почти у всех шуток есть момент катарсиса – в определённый момент должно стать смешно, но никаких предпосылок к этому не было, голова не расценивает сцену как юморную, и шутки не выходит. Что-то подсказывает, что массовый зритель уже должен был перерасти шутливые споры о том, у кого же из местных мужчин достоинство посолиднее.

Фильм есть за что критиковать – иногда хочется начать шутить самому на весь зрительный зал, чтобы замять навязчивое стыдливое чувство отсутствия качественного юмора. Впрочем, если от «Спасателей Малибу» и правда не ждать многого, то посмотреть их можно, поскольку со своей развлекательной ролью они с натягом, но справляются. С таким же ощущением можно поностальгировать за парочкой эпизодов старого сериала – и в кино идти не потребуется.