Заметка обо всех нас

Что отличает… ну, например, французов (вчера очень умеренно пил с одним из них, очень веселым малым, отсюда пример; да, релевантное уточнение: «очень умеренно» – это я про себя, француз удержу не знал; еще одно существенное уточнение: угощал, конечно, я, и это, будьте внимательны, всплывет в конце) от других наций?

Сочетание патологического педантизма с бескрайним легкомыслием.

Что отличает грузинов (я, учтите, есмь ослепительное исключение)?

Органическая аллергия на все виды работы.

Что отличает янки?

Трудоголизм, нарциссизм и пуленепробиваемый оптимизм.

Что отличает россиян (не русских, а именно что россиян)?

Недовольство всем и вся, воркотня, озлобленность, неумение радоваться жизни, быть благодарным за то, что есть, абсолютное отсутствие здорового смирения.

Я пишу не манифест по заказу Терезы Мэй с Меркель, не научный трактат, чтобы позлить министра культуры, я пишу заметку даже не о хоккеистах, о которых пишу ниже, я пишу обо всех нас.

Без малого неделю назад отгремело мировое ристалище по хоккею, наши пацаны, мировые пацаны завоевали «бронзу», они третьи, и когда я произношу это, даже мои дети замечают, что голос мой источает почти порочное блаженство.

Но для людей, которые видят только наполовину полный стакан, третье место это неизбывный позор, реквием, марш алармистов. Истерия не утихает: почему не золото?!

Прежде такие люди раздражали меня, теперь, когда я знаю цену сиропным хэппи-эндам, знаю природу даже и крохотного, локального, камерного успеха, – я отношусь к таким людям, отягченным самолюбованием и комплексами непогрешимости и блохоискательства, с жалостью.

Для этих людей критиканство – бонтон, их поздно призывать не то что разделить ценности буддизма как философии, но и шаг за шагом учиться радоваться жизни.

Но, извините, мне, жовиальному прощелыге, тоже никто не возбранит раздраконить их, пропесочить, одернуть, принудить их «очувствоваться хоть самую малость».

Я «слышу музыку, сулящую утешение», а эти люди «слышат музыку, пестующую боль».

Наши – за вычетом неминучих срывов – играли БЛЕ-СТЯ-ЩЕ!

В классической спилберговской картине «Цветы лиловые полей» полухороший, как все мы, человек говорит откровенному негодяю, доведшему его до белого каления своими мизантропией и недалекостью: «Помоги себе разобраться, что наряду с вечными: почему, за что, сколько? – существуют «Да! Да! Да! И еще раз ДА! И еще раз!!!».

Одиннадцать новичков, ребята, ОДИННАДЦАТЬ дебютантов, игравших невероятно качественно!

А вы по ним пуляете казенным слогом, «горячечно прекословя справедливости», как писал Розанов.

Пацаны ладно сделали свою работу, как я делаю свою, и не обязаны оправдываться.

Теперь ваш черед.

Поскольку дело делать вы не умеете, даже складно полемизировать вам не дано, сделайте одолжение: заткнитесь.

Спасибо, парни, за игру, золото вы еще намоете, какие ваши годы.