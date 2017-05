Телом на диване, душой в Каннах: День 2

Открылся основной конкурс драмой Андрея Звягинцева «Нелюбовь», и, как отмечают критики в унисон, кино задало высочайшую планку смотра с самого начала. К нашему всеобщему облегчению, новую работу Звягинцева хвалят все, сравнивая больше с его «Еленой», нежели с «Левиафаном». Кино очень тяжелое, эмоционально изматывающее, полное отчаяния. Социальный комментарий, выполненный в форме произведения искусства. Британский критик Питер Брэдшоу проводит параллели с творчеством Ханеке, Антониони и Бергманом в своём пятизвёздочном ревью. Джон Блисдэйл тоже ставит фильму пять баллов из пяти и пишет: «Звягинцев мастерски создаёт кинематографическую запись страданий и безразличия, окружающего и содействующего им». Стив Понд из The Wrap не перестаёт восхищаться фильмом: «Вы можете интерпретировать картину Андрея Звягинцева как душераздирающую истории о пропавшем мальчике, или как хронику страны, потерявшей свою душу». По духу НЕЛЮБОВЬ сравнивают с ПЛЕННИЦАМИ Вильнёва, только с тройной дозой отчаяния. Уже чувствую, как российская аудитория расколется на два противоположных лагеря: кто-то будет заверять, что в России не всё так плохо и цепляться за депрессивный тон фильма, а кто-то по заслугам оценит новый шедевр нашего мастера. Предвкушаю просмотр уже через пару недель!

Вторым в конкурсе подоспел Тодд Хейнс со своей драмой «для всех возрастов» про глухонемых детей. Безумно красивое, искусно выверенное кино, но до ужаса сентиментальное. Фактически противоположное НЕЛЮБВИ. «Мир, полный чудес» развивается в двух временных отрезках в 1920-х и 70-х (если не ошибаюсь), и первый снят как оммаж на чёрно-белое кино, которое Хейнс очень любит, а второй отрезок в кислотно-зелёных красках. Отмечают, что это первый весомый кандидат на Оскар: за режиссуру, операторскую работу и особенно за музыку. Работу Картера Бёруэлла хвалят абсолютно все, даже те, кому фильм абсолютно не понравился. С учётом того, что в фильме немало немых сцен, музыка действительно правит баллом. Также хвалят трёх юных актёров. Некоторые плакали, некоторые засыпали от скуки, в особенности вышеупомянутые Блисдэйл и Брэдшоу, которые остались недовольны фильмом и оба поставили по 2 звезды. Больше всех, наверное, кино понравилось Дэвиду Элричу из Индиуаир, который, если мог бы, уже сейчас бы отдал золотую ветку Хейнсу.

БАРБАРА Матьё Амальрика открыла секцию «Особый взгляд». Восторгов я не встречал, хотя и рецензий пока только две – у Screen и Variety. Отмечают невероятную актёрскую игру Жанны Балибар и тот факт, что кино скорее настроено на фанатов французской певицы Барбары. Остальные же либо не поймут вообще ничего, либо им будет просто не так интересно. А ещё Screen пишет, что Амальрик не особо справляется с двумя ролями– он играет режиссёра фильма и он является режиссёром фильма «Барбара». Знаю, но это же французы.

В двухнедельнике режиссёров показали новую ленту Клер Дени Let the Sunshine in, в которой критики сравниваю Жюльет Бинош с Изабель Юппер. Кино называют хорошей «романтикой» с умной актёрской игрой, а также грамотной эмоциональной начинкой. Ничего нового для Дени, судя по всему.

Последний фильм, за которым я следил, был Blade of the Immortal японского режиссёра Такаси Миике. Самурайская драма, демонстрирующаяся сегодня в «Полуночных показах», пришлась многим по душе. Ли Маршалл из Screen пишет, что «Миике в хорошей форме, никогда не теряет своё фирменное чувство юмора или чувство персонажа, даже когда очередной топор достигает очередного черепа». К слову, нужно добавить, что это сотый (!) по счёту фильм японского ветерана, и он даже не думает останавливаться. Тут много крови, мяса, мерзости, но как отмечает Брэдшоу из Гардиан – всё это не мешает буйному веселью. Говорят, что начинается кино со сцены поединка 1 самурая против 100. В общем, ждём.

Третий день Канн будет слегка разгрузочным. В конкурсе покажут дико ожидаемый корейский фильм Пон Джун-хо ОКЧА и венгерскую драму СПУТНИК ЮПИТЕРА про сирийского беженца, который неожиданно открыл в себе суперспособности (да-да). Последний фильм, к слову, пока получает очень умеренную критику, и даже впервые забукали после показа, но подробнее об этом уже завтра.