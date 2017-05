Телом на диване, душой в Каннах: День 4

4 день Каннского киносмотра подарил ещё две конкурсные картины, о которых на Томатах, похоже, даже не слышали. Поэтому пришлось взять скрин с критикой Шеридана, о которой всем ещё известно с премьеры его фильма на Санденсе. Так что на ВЕТРЕНОЙ РЕКЕ я лишний раз останавливаться не буду и промчусь быстренько по двум главным фильмам дня.

КВАДРАТ Рубена Остлунда получил тёплый приём критиков. Фильм называют ТОНИ ЭРДМАННОМ этого года. Жёсткая сатира на современное искусство, перфомансы, а также на шведские национальные традиции. Отмечают, что в фильме полно очень странных, причудливых и эксцентричных моментов, который далеко не всем придутся по душе. Некоторые же наоборот – будут смеяться во весь голос до самого конца фильма. Пока это самое провокационное кино этого года, которое, как в целом пишут, очень успешно насмехается над современным обществом. Отдельно отмечают сцену с ужином и обезьяной, мол, от неё у вас будет холодный пот по телу, настолько она «некомфортная» для просмотра и страшная, что одновременно напоминает смесь Роя Андерссона и Ларса фон Триера. Добавляем в вотчлист, хотя на счёт наград пока уверенности нет.

А вот у нового фильма Робина Кампилло такая уверенность есть, более того, его 120 УДАРАМ В МИНУТУ много кто прочит Золотую пальмовую ветвь. Во-первых, это главная социалка смотра. Во-вторых, тема борьбы со СПИДом показана очень трогательно и профессионально, что безусловно окажет влияние на жюри. В-третьих, количество промокших носовых платков после сеанса возросло до невероятных чисел. Некоторые отмечают, что с эмоциональностью перебор у фильма, но этих людей не так много. Питер Брэдшоу из Гардина называет кино «трагичным, своевременным и полным кинематографической жизни». Тим Грирсон из Скрин пишет, что у фильма поэтический конец, Элрич из Индиуайр называет 120 БПМ сильной, чувственной докудраммой. В общем, возможно, эта та самая неожиданность фестиваля, которая наделает шума на вручении наград.

Про Шеридана знаем, про Феррару. Его Alive in France оказался документальной лентой о нём самом, точнее о его концертном туре. Да, этот культовый режиссёр ещё и рок-н-ролльщик, когда не делает кино. Критика у фильма сдержанная, его проект впервые в его карьере называют «ласковым, проявляющим нежность». Если кто смотрел фильмы Феррары, то понимаете насколько это неожиданная характеристика работ данного режиссёра.

Так же, судя по всему, прошла первая презентация проекта Иньярриту и Любецки. Variety и IndieWire в диком восторге, первые говорят, что это революция в мире виртуальной реальности, а вторые, что именно для такого невероятного экспириенса данный формат и был изобретён (буквально: «Алехандро Гонсалез Иньярриту – тот самый режиссёр, который наконец использовал виртуальную реальность правильно и по назначению»). Вот только как бы нам теперь увидеть всё это?

Завтра пятый день Канн и очень насыщенный. Два конкурсных показа: МОЛОДОЙ ГОДАР, которого посмотревшие уже называют стильным, лёгким и забавным байопиком для синефилов в стиле Вуди Аллена, и второй десант от Нетфликс, ИСТОРИИ СЕМЬИ МЕЙРОВИЦ моего негласного любимчика – Ноа Баумбака. Два громких внеконкурсных показа – новое кино Джона Кэмерона Митчелла КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ с нереальным актёрским составом и корейский экшен The Villainess (обязательно гляньте 50-ти секундный тизер, чтобы понять, что это за зверь и почему его стоит ждать). Кроме вышеперечисленного, в Особом взгляде новая фантастика Киёси Куросавы Before We Vanish, а в Двухнедельнике режиссёров – комедийный мюзикл Брюно Дюмона о детстве Жанны Д’Арк.